Serial The Last of Us – kiedy premiera 7. odcinka na HBO Max?

Kiedy poznamy dalszy ciąg losów Ellie? I dlaczego w kolejnym odcinku The Last of Us nie zobaczymy Joela?

The Last of Us – odcinek 7.

W siódmym odcinku The Last of Us Ellie i Joelowi udało się dotrzeć do Wyoming i odszukać Tommy'ego. Jak się okazało, brat Joela wraz z żoną mieszkają w odseparowanej od reszty świata, samowystarczalnej osadzie. Spotkanie bohaterów przebiegło jednak wśród napięć. Podczas gdy Joel wciąż nie może pogodzić się z przeszłością, Tommy stara się zbudować życie od nowa, z czym starszy brat nie do końca może się pogodzić.

Dręczony przeszłością przemytnik zdecydował się również na dość dramatyczny krok względem Ellie. Czując, że z jednej strony zbyt bardzo przywiązuje się do dziewczynki, z drugiej, że nie do końca potrafi zapewnić jej bezpieczeństwo, Joel postanowił przekazać nastolatkę pod opiekę Tommy'ego. Ostatecznie zgodził się jednak odwieźć ją do bazy Świetlików zlokalizowanej w budynku dawnego uniwersytetu.

Jak się jednak okazało, Świetliki opuściły swoją siedzibę. W dodatku podczas walki z uzbrojoną bandą Joel został poważnie ranny. Czy Ellie uda się go uratować? Jak bez swojego opiekuna dziewczynka poradzi sobie na zimnych pustkowiach?

Kiedy premiera 7. odcinka?

Odcinek 7. The Last of Us na HBO Max pojawi się w poniedziałek, 27 lutego 2023 roku. Jak jednak można wnioskować z zapowiedzi, nie opowie on o losach bohaterów próbujących przetrwać w Wyoming. Zamiast tego czeka nas retrospekcja, dzięki której poznamy życie Ellie z czasów, gdy mieszkała ona w prowadzonym przez FEDRĘ ośrodku dla dzieci.

