Serial The Last of Us – kiedy premiera 9. odcinka na HBO Max?

Odcinek 8. The Last of Us był pod wieloma względami przełomowy dla Ellie –nastolatka stoczyła w nim prawdziwą wojnę o przetrwanie. Gdzie dalej los zawiedzie bohaterów? Kiedy można spodziewać się 9. odcinka serialu?

The Last of Us – odcinek 9.

W 8. odcinku The Last of Us Ellie samodzielnie stoczyła dramatyczną walkę o przetrwanie. Podczas polowania na jelenia na drodze dziewczynki stanęło dwóch myśliwych. W zamian za zwierzynę Ellie udało się dostać od nich penicylinę, ale szybko okazało się, że nieznajomi nie mieli zamiaru zrezygnować z tropienia jej i Joela. Wyszło bowiem na jaw, mężczyzna, którego Joel zabił na terenie uniwersytetu, pochodził z tej samej osady, co myśliwi.

Porwaną Ellie nieznajomi zabrali do swojej kryjówki, a w tym czasie Joel próbował dowiedzieć się, dokąd trafiła dziewczynka. Finał odcinka upłynął pośród brutalnego starcia między nastolatką a jej przeciwnikami, którzy jak się okazało, skrywali naprawdę ponure sekrety. Bohaterom udało się jednak ruszyć w dalszą drogę, a więc do Salt Lake City. Co ich tam jednak spotka? Czy uda się im odnaleźć Świetliki?

Kiedy premiera odcinka 9.?

Kolejny, 9. odcinek The Last of Us na HBO Max trafi 13 marca 2023 roku, jak zwykle o godzinie 3 nad ranem. Będzie to już ostatni odcinek pierwszego sezonu serialu. Jeśli jesteście ciekawi, co przydarzy się w nim Ellie i Joelowi, koniecznie sprawdźcie poniższą zapowiedź:

