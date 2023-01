Serial The Last of Us – kiedy premiera w Polsce? Ile będzie odcinków i gdzie je obejrzeć?

Jeśli z niecierpliwością oczekujecie na premierę serialowego The Last of Us, koniecznie sprawdźcie, kiedy pojawiać się będą kolejne odcinki postapokaliptycznej produkcji.

Gdy 3 lata temu ogłoszono decyzję o stworzeniu adaptacji kultowej gry The Last of Us, w środowisku graczy zawrzało. Z jednej strony wiele osób marzyło o obejrzeniu filmu lub serialu na podstawie dzieła studia Naughty Dog, z drugiej – wszyscy się tego po prostu bali. Trudno się temu dziwić, znając złą passę filmowych adaptacji gier komputerowych – próby przeniesienia na ekran słynnych rozgrywek na ogół kończyły się kompromitacją filmowców.

Jak głoszą pierwsze recenzje, serialowe The Last of Us jest jednak produkcją wyjątkową – najlepszą adaptacją gry, jaka do tej pory powstała. Widzowie już wkrótce będą mogli zweryfikować te entuzjastyczne opinie – 16 stycznia 2023 roku pierwszy odcinek serialu pojawi się bowiem na platformie HBO Max. Kolejne odcinki będą się ukazywać co tydzień.

Harmonogram premier wszystkich odcinków:

Odc. 1 – 16 stycznia

– 16 stycznia Odc. 2 – 23 stycznia

– 23 stycznia Odc. 3 – 30 stycznia

– 30 stycznia Odc. 4 – 6 lutego

– 6 lutego Odc. 5 – 13 lutego

– 13 lutego Odc. 6 – 20 lutego

– 20 lutego Odc. 7 – 27 lutego

– 27 lutego Odc. 8 – 6 marca

– 6 marca Odc. 9 – 13 marca

