Serial The Last of Us - premiera 3 odcinka, fabuła, obsada, plakaty. Wszystko, co wiemy o produkcji HBO

Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje na temat serialu HBO - The Last of Us.

Tytuł : The Last of Us

: The Last of Us Produkcja : USA, Kanada

: USA, Kanada Platforma : HBO Max

: HBO Max Gatunek : Horror

: Horror Premiera : 16.01.2023

: 16.01.2023 Potwierdzone sezony : 1

: 1 Obsada: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Barlett, Jeffrey Pierce

The Last of Us jest jedną z najlepszych gier, jakie pojawiły się na konsolach PlayStation. Od dłuższego czasu wiemy, że HBO produkuje serial na podstawie tego tytułu. Zbieramy wszystkie najważniejsze szczegóły w jednym miejscu.

The Last of Us - serial - premiera 3 odcinka

Serial zadebiutował na polskiej platformie HBO Max 16 stycznia 2023 roku. Premiera 3 odcinka The Last of Us zaplanowana jest na 30 stycznia.

The Last of Us - serial - fabuła

W temacie fabuły, zostało opublikowane streszczenie serialu.

Historia rozgrywa się 20 lat po zniszczeniu współczesnej cywilizacji. Joel, zahartowany ocalały, zostaje zatrudniony, by przemycić Ellie, 14-letnią dziewczynkę, ze strefy kwarantanny. To, co zaczyna się jako prosta praca, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, ponieważ oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Fabuła będzie oparta na wydarzeniach z pierwszej części gry. Możliwe jest także, że kilka wątków z sequelu także pojawi się w pierwszym sezonie serialu. Dlaczego mówimy o pierwszym sezonie? Wiele wskazuje na to, że nie będzie to seria limitowana, która zakończy się po pierwszej części.

Opowieść przedstawiona w serialu The Last of Us ma być uzupełnieniem wątków, które nie były w pełni wyjaśnione i wyeksploatowane w grach. Kilka słów na ten temat powiedziała Bella Ramsey, która w serialu wciela się w postać Ellie.

[Serial - dop. red.] bada różne ścieżki, które nie były tak bardzo eksplorowane w grze. To była świetna zabawa, świetne doświadczenie. Mam nadzieję, że publiczność również poczuje to doświadczenie, gdy przeżyją z nami tę przygodę.

Pierwszy sezon The Last of Us będzie się składał z 10 odcinków.

The Last of Us (fot. Twitter/Pedro Pascal)

The Last of Us - serial - obsada. Kto zagra Ellie i Joela?

W głównych rolach w serialu The Last of Us pojawią się m.in.:

Pedro Pascal jako Joel

jako Joel Bella Ramsey jako Ellie

jako Ellie Lamar Johnson jako Henry

jako Henry Keivonn Woodart jako Sam

jako Sam Storm Reid jako Riley

jako Riley Nico Parker jako Sarah

jako Sarah Murray Barlett jako Frank

jako Frank Nick Offerman jako Bill

jako Bill Anna Torv jako Tess

jako Tess Barbiel Luna jako Tommy

jako Tommy Merle Dandridge jako Marlene

The Last of Us - kiedy 2 odcinek? Harmonogram premier

Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram premier wszystkich odcinków serialu The Lsst of Us.

Odcinek 1 - 16.01.2023

- 16.01.2023 Odcinek 2 - 23.01.2023

- 23.01.2023 Odcinek 3 - 30.01.2023

- 30.01.2023 Odcinek 4 - 6.02.2023

- 6.02.2023 Odcinek 5 - 13.02.2023

- 13.02.2023 Odcinek 6 - 20.02.2023

- 20.02.2023 Odcinek 7 - 27.02.2023

- 27.02.2023 Odcinek 8 - 6.03.2023

- 6.03.2023 Odcinek 9 - 13.03.2023

- 13.03.2023 Odcinek 10 - 20.03.2023

The Last of Us - serial - zwiastun

The Last of Us - serial - porównanie z grą

Na oficjalnym koncie HBO na Twitterze pojawił się krótki materiał, w którym możemy zobaczyć porównanie scen z gry i serialu. Trzeba przyznać, że twórcy bardzo wiernie je odtworzyli.

Twórcy zdecydowali się także na sporą zmianę w porównaniu z growym oryginałem. O co dokładnie chodzi? O zarodniki, które w grze pojawiały się w konkretnych lokacjach. Wówczas, aby przeżyć wystarczyło założyć maskę przeciwgazową. Twórcy potwierdzili, że w serialu takie działanie nie przejdzie. W jednym z wywiadów Craig Mazin powiedział:

Są pewne duże rzeczy, które wiem, że zachowamy. Są jednak pewne wyzwania związane z przeniesieniem gry na mały ekran, które musimy rozważyć. Dla przykładu zarodniki. W grze są konkretne miejsce, w których na nie trafiamy i wtedy trzeba założyć maskę gazową. W tworzonym przez nas świecie jest oczywiste, że takie zarodniki rozprzestrzeniłyby się w powietrzu i wszyscy przez cały czas musieliby nosić maski albo zostaliby zainfekowani.

Serial The Last of Us - galeria plakatów

Serial The Last of Us - galeria plakatów ( ) × Serial The Last of Us - galeria plakatów (1 z 11) Pedro Pascal jako Joel (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (2 z 11) Bella Ramsey jako Ellie (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (3 z 11) Lamar Johnson jako Henry (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (4 z 11) Keivonn Woodart jako Sam (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (5 z 11) Storm Reid jako Riley (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (6 z 11) Nico Parker jako Sarah (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (7 z 11) Murray Bartlett jako Frank (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (8 z 11) Nick Offerman jako Bill (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (9 z 11) Anna Torv jako Tess (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (10 z 11) Barbiel Luna jako Tommy (fot. HBO) Serial The Last of Us - galeria plakatów (11 z 11) Merle Dandridge jako Marlene (fot. HBO)

