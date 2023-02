Serial The Last of Us - premiera 5. odcinka na HBO Max szybciej niż myślisz!

W 4. odcinku Ellie i Joel znaleźli się w prawdziwym niebezpieczeństwie, z którego niełatwo będzie się im wyplątać. Czy Joel znajdzie wyjście z pułapki? Tego dowiemy się w 5. odcinku The Last of Us, który tym razem pojawi się nieco wcześniej niż zwykle.

The Last of Us – odcinek 5.

W 4. odcinku The Last of Us Ellie i Joel zawędrowali do Kansas City i wygląda na to, że utknęli w tym mieście przynajmniej na jakiś czas. Ulice opanowane są bowiem przez rebeliantów buntujący się przeciwko rządom FEDRY. Co gorsza, poszukują oni dwóch osób, Henry'ego i Sama, a także odpowiedzialnych za zabicie dwóch członków swojego ugrupowania. Główni bohaterowie będą więc mieli poważny problem w wydostaniu się z miasta.

Kim są tajemniczy Henry i Sam? Czemu Kathleen tak uparcie ich poszukuje? Kim właściwie jest kobieta i jej zwolennicy? Tego dowiemy się już w kolejnym odcinku serialu.

Kiedy premiera 5. odcinka?

Nowe odcinki The Last of Us w Polsce z reguły ukazywały się w poniedziałki, o godzinie 3:00 nad ranem. W USA był to niedzielny wieczór. Jednak w niedzielę 12 lutego 2023 roku (13 lutego czasu polskiego) w Stanach odbędzie się Super Bowl – finał mistrzostw w futbolu amerykańskim. Za oceanem jest to wielkie wydarzenie sportowe, niemalże o randze święta narodowego, które przed ekrany telewizorów co roku ściąga gigantyczną liczbę widzów.

HBO zapewne słusznie uznało, że z potęgą Super Bowl nie ma co konkurować. By zapewnić The Last of Us należytą uwagę, władze serwisu przeniosły premierę kolejnego odcinka serialu. Odcinek 5. w Polsce pojawi się więc o 3:00 w nocy z piątku na sobotę – czyli 11 lutego 2023 roku

Do premiery pozostało więc całkiem niedużo czasu. Jeśli jednak już nie możecie doczekać się nowego odcinka, zajrzyjcie do jego zapowiedzi opublikowanej przez HBO Max:

