Seriale 2023 roku, czyli tego nie mogę przegapić! Zapomnij o Netfliksie – to nie tam znajdziesz serialowe perły

3. The Last of Us (HBO Max)

Premiera: 16 stycznia

Adaptacja The Last of Us to bez wątpienia jedna z największych serialowych premier roku i po prostu nie da się nią nie ekscytować. Choć nie jestem szczególnie przekonana do Belli Ramsey jako Elli i Pedro Pascala jako Joela, jestem szczerze ciekawa, jak wypadną w powierzonych im rolach. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, czy serial HBO zdoła przełamać nieciekawą passę produkcji opartych na grach komputerowych? Czy będzie to adaptacja z prawdziwego zdarzenia, która odda sprawiedliwość kultowej opowieści?

Od serialowego The Last of Us przede wszystkim oczekuję dwóch rzeczy: przerażających zombie i angażującej historii. Dzięki trailerowi można przekonać się, że HBO nie oszczędzało na produkcji – spora szansa, że zrujnowane miasta będą wyglądały naprawdę spektakularnie, sceny akcji będziemy oglądali na brzegu fotela, a zmutowane potwory porażą nas malowniczą obrzydliwością. Warner Bros., nie zepsujcie tego.