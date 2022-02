Seriale Marvel znikają z Netflix! Sprawdź pełną listę!

Z końcem miesiąca z oferty Netflix znikną seriale o bohaterach komiksów Marvela!

Wraz z końcem miesiąca z oferty Netflix znikną wszystkie seriale, w których możemy oglądać bohaterów znanych z komiksów Marvela: "Jessica Jones", "Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist", "Defenders" oraz "Punisher". Ponadto już niedługo zabraknie takich filmów jak "Kobiety mafii 2" oraz "Jumanji: Następny poziom".

"Jumanji: Następny poziom"

"Jumanji: Następny poziom” to powrót słynnych bohaterów, których poznaliśmy w "Jumanji: Przygoda w dżungli”. Tyle że zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyjdzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Jake Kasdan

: Jake Kasdan Scenariusz : Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg

: Jake Kasdan, Jeff Pinkner, Scott Rosenberg Gatunek : przygodowy, komedia

: przygodowy, komedia Obsada : Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Danny Glover, Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Rory McCann, Alex Wolff

: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Danny Glover, Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Rory McCann, Alex Wolff Dostępny do: 24 lutego

"Kobiety mafii 2"

Kolejny film Patryka Vegi to porywająca opowieść o gangsterskich porachunkach zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja wykracza poza polskie granice i rozgrywa się między innymi w Maroku, Niemczech i Dubaju. Stawką w grze są ogromne pieniądze, za którymi stoją morderstwa, porwania i narkotykowy biznes prowadzony na niespotykaną jak dotąd skalę. "Kobiety mafii 2" to gangsterska superprodukcja, w której poza wojną gangów dojdzie również do próby sił pomiędzy "silną" i "słabszą" płcią!

Kraj produkcji : Polska

: Polska Reżyseria : Patryk Vega

: Patryk Vega Scenariusz : Patryk Vega, Olaf Olszewski

: Patryk Vega, Olaf Olszewski Gatunek : kryminał, dramat

: kryminał, dramat Obsada : Angie Cepeda, Agnieszka Dygant, Aleksandra Grabowska, Aleksandra Popławska, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Amin Bensalem, Wojciech Bocianowski, Janusz Chabior

: Angie Cepeda, Agnieszka Dygant, Aleksandra Grabowska, Aleksandra Popławska, Katarzyna Warnke, Piotr Adamczyk, Amin Bensalem, Wojciech Bocianowski, Janusz Chabior Dostępny do: 22 lutego

"Marvel: Daredevil"

Matt Murdock (Charlie Cox) jako mały chłopiec stracił wzrok, ale został obdarzony niezwykle wyczulonymi zmysłami. Teraz walczy z niesprawiedliwością: w dzień jako prawnik, a nocą - jako superbohater "Daredevil" w nowojorskiej dzielnicy Hell's Kitchen.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Drew Goddard

: Drew Goddard Gatunek : science fiction, komiksowy, akcja

: science fiction, komiksowy, akcja Obsada : Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Elden Henson, Deborah Ann Wolf, Peter Shinkoda, Scott Glenn, Geoffrey Cantor, Rob Morgan, Elodie Yung

: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Elden Henson, Deborah Ann Wolf, Peter Shinkoda, Scott Glenn, Geoffrey Cantor, Rob Morgan, Elodie Yung Dostępny do: 28 lutego

Wszystkie produkcje usuwane z Netflix:

21 lutego (poniedziałek)

Kayhan

22 lutego (wtorek)

Kobiety mafii 2

24 lutego (czwartek)

Jumanji: Następny poziom

Tanu Weds Manu

Operações Especiais

26 lutego (sobota)

Force 2

28 lutego (poniedziałek)

Marvel: Iron Fist

Marvel: Punisher

Marvel: Jessica Jones

Marvel: Defenders

Marvel: Luke Cage

Marvel: Daredevil

Pose

Soundtrack

Leśna rodzina: Miniodcinki

American Crime Story: Zabójstwo Versace

