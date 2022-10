Seriale kryminalne oparte na faktach – 8 wstrząsających thrillerów na Halloween

Czarny ptak (Apple TV)

Premiera: serial dostępny

Miniserial stworzony na podstawie autobiografii Jamesa Keene'a In with the Devil: a Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption. Lata 90. Keene (Taron Egerton) zostaje skazany na 10 lat więzienia za handel narkotykami. Okazja do wcześniejszego zwolnienia pojawia się wraz z niebezpieczną ofertę, którą składa mu prokurator i policja. Śledczy wpadają bowiem na trop mężczyzny podejrzewanego o zabójstwa kilkunastu kobiet – choć Larry Hall (Paul Walter Hauser) zostaje skazany, to błędy w pracy policji i brak zwłok ofiar otwierają mu drogę do uniewinnienia.

Zadaniem sympatycznego i sprytnego Keene'a jest zaprzyjaźnienie się z domniemanym mordercą i wyciągnięcie od niego zeznań. Jednak w tym celu James musi przenieść się do więzienia o zaostrzonym rygorze dla szczególnie niebezpiecznych przestępców i psychopatów... Czarny ptak może pochwalić się nie tylko gęstym klimatem i znakomitymi portretami psychologicznymi głównych bohaterów, ale przede wszystkim rewelacyjną grą aktorską Paula Waltera Hausera i Tarona Egertona.

Przemoc i gore: sceny samookaleczeń, pobić i ataków nożem, obrazy zwłok, opisy morderstw.