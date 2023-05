Seriale – nowości na MAJ 2023. Netflix, HBO Max, Disney+ i inne serwisy

W maju wśród serialowych nowości możecie spodziewać się opowieści o kulisach Watergate, wizyty u dwóch rodzin królewskich, ponurego postapo, czy zmysłowego thrillera erotycznego. Zaintrygowani?

Hydraulicy z Białego Domu (HBO Max)

Premiera: 2 maja

Opowieść o kulisach afery Watergate. E. Howard Hunt (Woody Harrelson) i G. Gordon Liddy (Justin Theroux) to byli agencii, którzy zostają zwerbowani przez Biały Dom do zbadania sprawy wycieku dokumentów z Pentagonu. Awansując, trafiają do Komitetu Reelekcyjnego Prezydenta. Jak się okazuje, Richard Nixon ma wiele pomysłów na to, jak po raz kolejny zwyciężyć w wyborach...

Krawiec (Netflix)

Premiera: 2 maja

Peyami (Çağatay Ulusoy) to słynny projektant damskich strojów, który przybył do Stambułu wraz ze swoim cierpiącym na zaburzenia psychiczne ojcem. Duma z wielkiej kariery miesza się u niego ze wstydem z powodu choroby taty. Pewnego dnia do jego salonu przychodzi narzeczona przyjaciela, która poszukuje sukni ślubnej. Wbrew wszelkiemu rozsądkowi Peyami zakochuje się w pięknej kobiecie.

Gaslit (CANAL+ online)

Premiera: 3 maja

Martha Mitchell (Julia Roberts) to celebrytka i żona szefa kampanii wyborczej Nixona, Johna Mitchella (Sean Penn). Charyzmatyczna i lubiana przez media kobieta wplątuje się w wydarzenia związane z aferą Watergate. Martha ujawnia informacje, których nigdy nie powinna była poznać, za co spotykają ją poważne konsekwencje.

Królowa Charlotta (Netflix)

Premiera: 4 maja

Spin-off serialu Netflixa pt. Bridgertonowie. Młoda Zofia Charlotta (India Amarteifio) przybywa na dwór króla Jerzego (Corey Mylchreest). Małżeństwo okazuje się pełne wyzwań, a sprawy dodatkowo komplikuje despotyczna matka króla, księżna Augusta (Michelle Fairley). Charlotta stara się zdobyć miłość Jerzego i wywalczyć pozycję na dworze.

Silos (Apple TV)

Premiera: 5 maja

Serial science-fiction na podstawie książek Hugh Howeya. Przyszłość. Po ogólnoświatowej katastrofie niedobitki ludzkości kryją się w gigantycznym podziemnym silosie. Juliette (Rebecca Ferguson) to inżynierka, która stara się rozwikłać zagadkę apokalipsy i zrozumieć, kim są twórcy dziwnego schronu.

Black Knight (Netflix)

Premiera: 12 maja

Serial na podstawie koreańskiego komiksu. W wyniku globalnej katastrofy ludzkość zostaje niemal doszczętnie zniszczona. Nieliczni ocalali kryją się w miastach, do których zaopatrzenie dowożą specjalnie wyszkoleni kurierzy.

Wielka – sezon 3 (HBO Max/Disney+)

Premiera: 13 maja

Katarzyna (Elle Fanning) stara się utrzymać swoją władzę nad Rosją i jednocześnie zmodernizować państwo. Próbuje również zaopiekować się swoim synem Pawłem i naprawić relację z Piotrem (Nicholas Hoult), który czuje się coraz bardziej odstawiony na boczny tor.

Fear the Walking Dead – sezon 8(AMC Polska)

Premiera: 15 maja

Ostatni sezon serialu AMC. Morgan Jones (Lennie James) i Madison Clark (Kim Dickens) starają się uwolnić Mo. Ich sojusznicy próbują się zjednoczyć, by wspólnie stawić czoło złowrogiej organizacji o nazwie PADRE.

Fatal Attraction (SkyShowtime)

Premiera: 22 maja

Remake thrillera psychologicznego z lat 80. Żonaty Dan Gallagher (Joshua Jackson) poznaje piękną i zmysłową Alex Forrest (Lizzy Caplan) i nawiązuje z nią romans. Jak się jednak okazuje, kobieta cierpi na zaburzenia psychiczne i jest gotowa na wszystko, byle tylko Dan porzucił dla niej swoją rodzinę.

Urodzony w Ameryce (Disney+)

Premiera: 24 maja

Serial na podstawie powieści graficznej Gene'a Luen Yanga. Jin Wang (Ben WangBen Wang) to mieszkający w USA nastolatek chińskiego pochodzenia. Zmagający się z poczuciem wyobcowania chłopak zaprzyjaźnia się z nowo przybyłym uczniem. Jak się okazuje, nie jest on zwyczajnym nastolatkiem, a Jin wplątuje się w konflikt między bóstwami rodem z chińskiej mitologii.

Fubar (Netflix)

Premiera: 25 maja

Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger) to agent FBI, który szykuje się do przejścia na zasłużoną emeryturę. Zaginięcie jednej z tajnych agentek sprawia, że musi wyruszyć na jeszcze jedną misję, która okazuje się być pełna niespodzianek i zadziwiających zwrotów akcji.

