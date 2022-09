Serialowe Fame MMA. Ród Smoka vs. Pierścienie Władzy

Dwa seriale, dwie adaptacje, dwie superprodukcje, dwa uniwersa fantasy. Ród Smoka od HBO i Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazon Studios to największe serialowe premiery tego roku. Obie budzą wielkie emocje, a my sprawdzamy, która produkcja wychodzi zwycięsko z tego starcia gigantów.

Czołówka

Czołówki obu seriali są nieco podobne. W Rodzie Smoka strumień krwi przepływający ulicami Starej Valyrii – ojczyzny Targaryenów – tworzy drzewo genealogiczne tego rodu i sugeruje jego tragiczne dzieje. W Pierścieniach Władzy wzory w czołówce usypane są z ziarenek piasku – całość wygląda ładnie, ale dramatyzmem ustępuje jednak animacji z serialu HBO.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Adaptacja

Serial HBO powstał na podstawie fragmentu książki George'a Martina pt. Ogień i Krew – jest to kronika historyczna opowiadająca o rządach rodu Targaryenów. Z kolei Pierścienie zostały stworzone na bazie Dodatków do Władcy Pierścieni – zwięzłych tekstów, w których Tolkien streścił wydarzenia z dziejów Śródziemia. W obu przypadkach scenarzyści stanęli przed podobnym zadaniem – musieli mocno rozbudować dość suche teksty.

W Rodzie Smoka scenarzyści podążają za Martinem krok w krok, jednocześnie zręcznie przekładając książkowe opisy na obrazy. Dialogi, choć może nie są tak soczyste jak w Grze o Tron, mają w sobie treść i moc – widzowie znający książkę wyłapią wplecione w nie teksty zapożyczone z Ognia i Krwi. Opowieść sunie gładko, poświęcając wystarczająco dużo czasu na przedstawienie i rozwój bohaterów, ale unikając powolności i umiejętnie dawkując napięcie.

Niestety, tego samego nie da się powiedzieć o Pierścieniach Władzy. W każdej scenie serialu Amazona widać, że twórcy właściwie nie mają co opowiadać – większość scen to rozwlekłe zapychacze, dialogi są o niczym (bohaterowie mają irytującą skłonność do mielenia w kółko tego samego tematu), a zdarzenia nie posiadają ciężaru dramaturgicznego. Do tego zdarzają się urągające logice koszmarki, w stylu Galadrieli wyskakującej ze statku na pełnym morzu i starającej się wrócić wpław do Śródziemia.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Efekty specjalne

Pierścienie Władzy miały na razie więcej okazji do zaprezentowania widowiskowych efektów specjalnych. Prezentują się one bardzo dobrze – zdecydowanie widać tu budżet wyłożony na produkcję serialu. Podobnie sprawa wygląda w kwestii Rodu Smoka – zarówno skrzydlate bestie, jak i pejzaże czy budowle nie mogłyby wyglądać lepiej.

Kto wygrywa? Remis

Ród Smoka, fot. HBO Max

Reżyseria i montaż

Można by sądzić, że do tak ważnej produkcji, jak Pierścienie Władzy zatrudnieni zostaną solidni reżyserzy. Teoretycznie tak się stało w przypadku dwóch pierwszych odcinków – oba stworzył bowiem J. A. Bayona, odpowiedzialny m.in. za reżyserię Jurrasic World: Upadłe Królestwo. Trudno zatem powiedzieć, czemu Pierścienie Władzy wyglądają tak nieporadnie – historii brakuje płynności, aktorzy wchodzą i wychodzą z kadru, jakby grali w teatrze, a swoje teksty nie tyle wypowiadają, ile recytują. Sprawę pogarsza nieudolny montaż – niektóre sceny są zbyt długie i powolne, inne znów za krótkie i zbyt gwałtownie przecięte.

Tego problemu zupełnie nie ma Ród Smoka. Fabuła rozwija się płynnie, a pomiędzy budowaniem relacji bohaterów i ich psychologii znajduje się czas na ukazanie przestrzeni czy wyeksponowanie strojów. Twórcy znakomicie panują nad tempem opowieści, doskonale wiedząc, na co położyć akcenty, co zasugerować, a co chwilowo wyciszyć.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Bohaterowie

Ogień i krew Martina zasiedlają hordy bohaterów. Twórcy Rodu Smoka musieli wybrać te najważniejsze, a następnie samodzielnie obudować je motywacją i dialogami. Mimo że mogliśmy zobaczyć zaledwie 2 odcinki serialu, już widać jak misterna była to praca. Każda postać jest wielowymiarowa i niejednoznaczna, ale jednocześnie wiarygodna. Do niektórych bohaterów trudno nie poczuć sympatii, do innych zaś niechęci – często jest to jednak miks obu tych odczuć.

Pierścienie Władzy, fot. Amazon Studios

Pierścienie Władzy wystartowały z równie imponującą galerią postaci. Mamy tu przecież i Galadrielę, i Elronda, i Gil-Galada – prawdziwe sławy elfiego rodu, ikoniczne dla Władcy Pierścieni. Oprócz tego pojawiły się krasnoludy i całkiem sympatyczni Harfootowie. Choć wydawało się, że takiego zestawu nie da się zepsuć, okazało się to możliwe. Galadriela głównie irytuje, co jest tym dziwniejsze, że przecież to jej powinniśmy kibicować. Elrond jest kompletnie nijaki, a Arondir i Bronwyn budzą emocje jak na grzybach. Poczciwi Harfootowie i brodaci krasnoludowie to głównie komediowe przerywniki, mizernej zresztą jakości.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Kostiumy i scenografia

Pod tym względem fantasy zawsze miały wspaniałe pole do popisu i trzeba przyznać, ze oba seriale stanęły na wysokości zadania. Stroje bohaterów Rodu Smoka i Pierścieni Władzy zostały uszyte ze świetnych tkanin i z wielką dbałością o szczegóły. Podobnie sprawa ma się ze scenografią – jej twórcy rozsmakowują się w tworzeniu przestrzeni zarówno olśniewających, jak i niepokojących. Oba seriale różnią się stylem wizualnym, przez co kostiumy i scenografia w Rodzie Smoka wydaje się bardziej realistyczna i namacalna, zaś w Pierścieniach Władzy – baśniowa.

Kto wygrywa? Remis

Aktorzy

Casting do Rodu Smoka jest precyzyjny, jak cięcie valyriańskim mieczem. Broni się zarówno Paddy Considine, który zdaniem części fandomu nie pasował do roli Viserysa, jak i Steve Toussaint, który jako Corlys Velaryon niektórym fanom spędzał sen z powiek. Odtwórcy ról w serialu HBO pasują do swoich postaci wizualnie (choć to w dużym stopniu zasługa charakteryzacji), ale też świetnie sprawdzają się pod względem aktorskim.

Ród Smoka, fot. HBO Max

W Pierścieniach Władzy na razie nie byliśmy świadkami szczególnie ciekawych aktorskich kreacji – jakiekolwiek moje zainteresowanie wywoła chyba tylko żona Durina, Disa. Zdecydowanie najgorzej sprawdza się Morfydd Clark, która w roli Galadrieli jest sztuczna i nieprzekonująca, a czasem wręcz karykaturalna. Ze wszystkich serialowych istot elfowie są zresztą obsadzeni najgorzej – wygląda na to, że na świecie skończyli się ładni aktorzy.

Amazon finalnie poległ też w kwestii inkluzywności, bowiem kolorowych aktorów można na razie policzyć na palcach jednej ręki. Nawet jeśli ich liczba wzrośnie, nic nie zapowiada, by scenarzyści mieli pokusić się o coś, co tak wspaniale funkcjonuje w świecie Gry o Tron – zróżnicowanie kulturowe. Wszystkie krainy wyglądają na razie podobnie i posiadają podobnych mieszkańców. Twórcy Pierścieni nie skorzystali choćby z potencjału, jaki niosły słabo opisane przez Tolkiena Południowe Kraje – idealne miejsce do stworzenia nowej społeczności i większej liczby ról dla aktorów o nieeuropejskich korzeniach.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Girl Power

Zarówno Ród Smoka, jak i Pierścienie Władzy stawiają na silne postaci kobiece. Ród Smoka tworzy bardzo surową rzeczywistość z jasno określonymi rolami kobiet i mężczyzn, ale prezentuje nam ten świat poprzez sprytne zabiegi. Zestawienie brutalnego turnieju rycerskiego z krwawym porodem czy niepohamowany pęd Viserysa do spłodzenia męskiego potomka znakomicie odmalowują realia Westeros. Pozbawiona złudzeń Rhaenys, tragicznie zmarła królowa Aemma, walcząca o przetrwanie Mysaria czy manipulowana przez ojca Alicent bezpośrednio opowiadają o losie kobiet w patriarchalnym świecie. Najciekawsza z nich jest Rhaenyra, której siłę i inteligencje scenarzyści ukazali choćby w znakomitej scenie pertraktacji z Daemonem na Smoczej Skale.

Pierścienie Władzy, fot. Amazon Studios

Twórcy Pierścieni Władzy na razie nie mają w kwestii feminizmu zbyt wiele ciekawego do dodania. Wehikułem girl power jest dla nich odziana w zbroję Galadriela, z której nieco na siłę postanowiono zrobić wojowniczkę – jakby nie wierząc, że w inny sposób da się zaznaczyć potęgę tej bohaterki. Mamy jeszcze ciekawską Nori, empatyczną Bronwyn-uzdrowicielkę i rubaszną Disę – o żadnej z tych postaci nie da się powiedzieć właściwie nic więcej.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Muzyka

Muzyka w Pierścieniach Władzy jest właściwie niezapamiętywalna, a już na pewno nie posiada podobnej mocy, co ścieżka dźwiękowa z Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Twórcy Rodu Smoka poszli za to po linii najmniejszego oporu i sięgnęli po stary, sprawdzony motyw z Gry o Tron. Trochę szkoda, że nie stworzyli nowego, jednak trzeba przyznać, że dawna melodia jest przynajmniej charakterystyczna.

Kto wygrywa? Ród Smoka

Sceny walk

Już w pierwszym odcinku Ród Smoka pokazał, co potrafi w kwestii starć zbrojnych. Turniej rycerski był perfekcyjnie wyreżyserowaną, emocjonującą sekwencją, w której bohaterowie walczyli zarówno konno, jak i pieszo, używając do tego różnorodnej broni.

Ród Smoka, fot. HBO Max

Pierścienie Władzy do tej pory ukazały fragment bitwy, starcie z orkiem i dość groteskową walkę Galadrieli z trollem – ta ostatnia scena może się pochwalić wyjątkowo zmarnowanym potencjałem, bowiem elfia wojowniczka pokonała monstrum w przeciągu pięciu sekund. Nawet jak na elfkę wydaje się to przesadą, zwłaszcza w porównaniu z walką z trollem w Drużynie Pierścienia. Niestety, na razie starcia w Pierścieniach Władzy są krótkimi i dość beznamiętnymi scenami.

Kto wygrywa? Ród Smoka

PODSUMOWANIE

Po dwóch odcinkach starcie superprodukcji fantasy zdecydowanie wygrywa Ród Smoka. HBO przygotowało bowiem dojrzałą, przemyślaną opowieść, w której nie tylko oddaje sprawiedliwość uniwersum stworzonemu przez George'a Martina, ale doskonale wypełnia pozostawione przez pisarza luki. Pierścienie Władzy to w najlepszym razie serialowy średniak, co jest słabym wynikiem, biorąc pod uwagę materiał źródłowy i wyłożony przez Amazona budżet.

