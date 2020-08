Jeśli cenicie sobie klasyczne gry FPS, to musicie skorzystać z najnowszej promocji na GOG-u. Przez najbliższe 24 godziny, Serious Sam: The First Encounter możecie pobrać bez żadnych dodatkowych opłat.

Serious Sam: The First Encounter to pierwsza odsłona zwariowanych strzelanek od studia Croteam. Produkcja pierwotnie zadebiutowała w 2001 roku, ale dzięki GOG.com "odpalicie" ją bez problemu na współczesnych pecetach. Co należy zrobić, aby otrzymać darmową wersję gry? Niewiele.

Serious Sam: The First Encounter za darmo na GOG.com

Jeśli chcecie odświeżyć sobie pierwszy przygody "poważnego Sama" albo zobaczyć jak rozpoczęła się ta nietypowa seria, to wystarczy, że zalogujecie się na swoje konto w GOG.com i udacie się na tę stronę. Po dodaniu produkcji do biblioteki gier, pozostanie ona już z wami na zawsze. Musicie się jednak śpieszyć, Serious Sam: The First Encounter możecie pobrać za darmo jedynie do jutra - 26 sierpnia, do godziny 15:00 czasu polskiego.

Serious Sam: The First Encounter inspirowane było produkcją 3D Realms - Duke Nukem 3D oraz najlepszymi grami od id Software jak Doom czy Quake. Jak łatwo się domyślić, rozgrywka opiera się na eliminowaniu kolejnych fal wrogów, wśród których przeważają dziwaczne, piekielne maszkary. Warto też przypomnieć, że studio Croteam pracuje obecnie na Serious Sam 4, a produkcja trafi do sprzedaży już 24 września.

Zobacz również: Dragon's Dogma - serial Netflixa na bazie kultowej gry z datą premiery i zwiastunem