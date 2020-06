Serwerowe nowości od Intel'a - procesory Xeon Scalable i inne nowinki

Po premierze procesorów dla komputerów osobistych Intel zabrał się za solidne odświeżenie oferty dedykowanej serwerom. Przedstawiamy najważniejsze nowości.

Intel zakończył niedawno wdrażanie na rynek procesorów Core należących do dziesiątej już generacji. Na rynku pojawiły się układy dedykowane dla komputerów przenośnych oraz stacjonarnych z różnych segmentów cenowych.

Po produktach przeznaczonych dla komputerów, na jakich pracujemy na codzień nadszedł czas na nowości dedykowane serwerom. Niespełna dwa miesiące po premierze układów Comet Lake S 10 generacji dla komputerów stacjonarnych, zorganizowano briefing prasowy poświęcony nowością dedykowanym dla serwerów.

Procesor Intel Xeon Scalable trzeciej generacji

Intel skupił się na kilku kluczowych trendach. Obecnie infrastruktura serwerów na całym świecie zmaga się z wykorzystaniem do granic możliwości. Wprowadzenie pracy zdalnej w związku z wybuchem pandemii koronawirusa spowodowało, że wiele firm zostało zmuszonych do szybkiej aktualizacji swoich głównych serwerów na nowsze, wydajniejsze, bezpieczniejsze oraz eiergooszczędniejsze jednostki.

Dodatkowo świat stoi obecnie na skraju transformacji oraz przejścia z sieci 4G LTE na nowoczesne 5G. Połączymy to ze stałym rozwojem sztucznej inteligencji, rozwiązań z zakresu rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości, a także trendu przejścia z rozwiązań konwencjonalnych do ich chmurowych odpowiedników. Każdy z wyżej wymienionych elementów wymaga znacznej mocy obliczeniowej, która pozwoli szybko i sprawnie przetworzyć setki gigabajtów danych.

Gdy wiemy już, jak wygląda obecnie rynek serwerów, który z pewnością znacznie się zmieni w związku z obecnymi uwarunkowaniami działania biznesu, Intel wkracza na rynek z nowym, skalowalnym ekosystemem, który ułatwi budowę i zarządzanie serwerami, a jednocześnie zapewni odpowiednią wydajność na lata.

Misja Intela

Uwolnienie potencjału danych

Intel zakłada, że nowoczesne serwery uwolnią swój potencjał dopiero w momencie, gdy pracować będą w specjalnie zaprojektowanym i zoptymalizowanym ekosystemie. Niebiescy przewidują trzy elementy składające się na całość: szybkie karty sieciowe odpowiedzialne za połączenia, pojemne i wydajne nośniki danych oparte na pamięci typu flash oraz nowoczesne układy z dużą ilością rdzeni i wsparciem dla technologii hyperthreading, odpowiedzialne za obliczenia. Oczywiście nie możemy zapominać również o oprogramowaniu zoptymalizowanym na szczeblu systemu operacyjnego. Bez tego elementu nawet najnowocześniejszy serwer jest całkowicie bezużyteczny.

Mapa drogowa Xeon Scalable

Intel w dobie pandemii

Intel korzystając z okazji podsumował swoje działania na przestrzeni ostatnich miesięcy. Firma dostarczyła odpowiednie, wysokowydajne komputery do organizacji pozarządowych, medycznych, szpitali oraz innych placówek.

Komputery wyposażone w technologię firmy Intel pomagają w opiece nad chorymi w stanie ciężkim, przetwarzają szpitalne bazy danych, budują aktualną mapę z naniesionymi potwierdzonymi przypadkami zakażeniem COVID-19 oraz analizują, które osoby zakażone mogą potencjalnie przechodzić COVID-19 w ciężkim stadium wymagającym podpięcia do respiratora.

Komputery Intel'a biorą również aktywny udział w badaniach oraz pracach nad szczepionką na koronawirusa.

Niebiescy angażują się także w szereg innych inicjatyw. Stworzono między innymi system odkażania pomieszczeń za pomocą autonomicznych robotów.

Jakie nowości w gamie produktów serwerowych?

Intel przedstawił najnowszą mapę drogową produktów przeznaczonych na rynek serwerowy. Zaprezentowano układy Intel Xeon Scalable trzeciej generacji. Trwają zaawansowane prace nad układami graficznymi Xe, a na dodatek ujawniono informacje o nowym FPGA - Intel Stratix 10 NX. W przyszłości pojawią się także wyspecjalizowane akceleratory przeznaczone do obliczeń związanych z AI - Intel Mobidius VPU oraz Habana Gaudi & Goya.

Produkty serwerowe

Zaprezentowano również nowe typy pamięci Optane - Memory 200 Series, a także dysku SSD D7-P5500 oraz P5600 dedykowane do pracy ciągłej.

Trzecia generacja procesorów Intel Xeon Scalable

Intel prezentując trzecią generację procesorów Intel Xeon Scalable postanowił przyrównać ich wydajność do pięcioletnich komputerów serwerowych. Względem starszych platform najnowsze serwery wyposażone w układy Xeon Scalable są prawie 2 razy wydajniejsze. Intel szczyci się faktem, że procesory Xeon Scalable jako pierwsze wykorzystują akcelerator AI.

W chwili obecnej z procesorów Intel Xeon Scalable wszystkich trzech generacji (2017-) korzystaja takie firmy, jak Alibaba (grupa odpowiedzialna za sklep Aliexpress), Audi, FLIR, Microsoft, Philips czy Uniwersytet w Cambridge.

Firmy korzystające z układów Xeon Scalable

Na rynku pojawi się początkowo 11 układów Xeon Scalable trzeciej generacji. Najwydajniejszy z nich - Platinum 8380HL oferuje 28 rdzeni, 56 wątków i posiada aż 38,5 MB pamięci podręcznej. Bazowe taktowanie rdzeni wynosi 2,9 GHz i może wzrosnąć do 4,3 GHz w trybie Turbo. Układ obsługuje aż 4,5 TB pamięci operacyjnej, a TDP wynosi 250 W.

Mapa drogowa procesorów Xeon Scalable

W tym roku na rynku pojawią się procesory Intel Xeon Scalable pochodzące z dwóch rodzin. Początkowo będą to układy Cooper Lake wykorzystujące platformę Cedar Island. Do końca tego roku na rynku pojawią się także układy z rodziny Ice Lake korzystające z platformy Whitley. W przyszłym roku Intel zaprezentuje kolejną generację Xeon Scalable z rodziny Sapphire Rapids. W chwili obecnej prace projektowe przebiegają zdalnie.

Mapa drogowa Xeon Scalable

Pamięć kluczem do sukcesu

Czym byłby nawet najwydajniejszy komputer bez odpowiedniej pamięci operacyjnej oraz masowej? Te często zapomniane przez nas elementy są niezwykle ważne w konfiguracjach serwerowych. Intel doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza nowe rozwiązania z zakresu memory (pamięć operacyjna) oraz storage (pamięć masowa).

Za pamięć operacyjną odpowiadają nowe układy Intel Optane Presistent Memory. Zapewniają one bezawaryjną pracę przez lata oraz zwiększoną wydajność. Pamięć masowa to z kolei dyski SSD Optane oraz 3D Nand SSD o zwiększonej pojemności. Rozwiązania te zapewniają wysoką wydajności i budują sprawny system przechowywania danych. Elementy, które wykorzystywane są rzadziej, a czas dostępu może być do nich większy przechowywane są na tanich nośnikach HDD.

Intel Optane Presistent Memory 200

Intel Optane Presistent Memory 200 to nowy rodzaj pamięci NAND. W nowych serwerach można zastosować nawet do 4,5 TB pamięci Intel Optane Presistent Memory 200 na socket. Producent informuje o zwiększonej o 25 procent przepustowości oraz redukcji wąskich gardeł I/O w celu jeszcze szybszego przetwarzania informacji.

Intel 3D NAND SSD D7-P5500 & P5600

Dyski Intel 3D NAND SSD D7-P5500 & P5600 na pierwszy rzut oka wyglądają jak wysokiej klasy nośniki SSD SATA w formacie 2,5 cala, ale pozory mylą. Najnowsza pamięć 3D NAND zapewnia do 40 procent mniejszą latencję i wydajność większą o 1/3 w porównaniu do pamięci poprzedniej generacji. Pozwala to na dalsze zwiększenie wydajności przy zachowaniu efektywności kosztowej oraz bezpieczeństwa danych. Dyski Intel 3D NAND SSD D7-P5500 & P5600 posiadają najbardziej zaawansowane kości TLC 3D NAND dostępne obecnie na rynku.