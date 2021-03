Serwerownia OVH spłonęła - możesz to odczuć!

Nocą doszło w Strasburgu do pożaru, w którym niemal doszczętnie zniszczona została serwerownia OVH. Korzystało z niej wiele polskich stron i platform internetowych.

Octave Klaba, założyciel i prezes zarządu OVHcloud, zaapelował na Twitterze do klientów firmy, aby aktywowali plany odzyskiwania danych. A co się właściwie stało? Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę, a choć straż pożarna pojawiła na miejscu błyskawicznie, nad szalejącym żywiołem nie udało się zapanować. Doszło do potężnych zniszczeń, w czasie których nie ucierpiał żaden człowiek, ale zniszczona została infrastruktura. Korzystały z niej liczne strony internetowe, w tym kilku klubów piłkarskich (Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk), ale przede wszystkim Baselinker - platformy do obsługi zamówień internetowych, z których często korzystają osoby handlujące na Allegro.

???? Un incendie s'est déclaré cette nuit à Strasbourg sur le site de l’entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques



???? Le feu est désormais "circonscrit" d'après la préfecture du Bas-Rhin pic.twitter.com/co8y6oDPYc — BFMTV (@BFMTV) March 10, 2021

Problemy zgłaszają również sklepy, które korzystały z usług OVHCloud.

Ponieważ część stron i firm korzystających z serwerów nie przygotowała kopii zapasowych swoich danych, mogą mieć teraz problem z powrotem do normalnego funkcjonowania. Klientów OVHCloud irytuje również fakt, że o problemie dowiadują się z Twittera i stron zewnętrznych, natomiast na polskim fanpage firmy nie ma na ten temat najmniejszej wzmianki.

Jak rozwinie się sytuacja? Będziemy o tym informować na bieżąco.