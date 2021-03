Serwerownia OVH spłonęła - możesz to odczuć! [AKTUALIZACJA 11.03.2021]

Nocą doszło w Strasburgu do pożaru, w którym niemal doszczętnie zniszczona została serwerownia OVH. Korzystało z niej wiele polskich stron i platform internetowych.

Octave Klaba, założyciel i prezes zarządu OVHcloud, zaapelował na Twitterze do klientów firmy, aby aktywowali plany odzyskiwania danych. A co się właściwie stało? Pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę, a choć straż pożarna pojawiła na miejscu błyskawicznie, nad szalejącym żywiołem nie udało się zapanować. Doszło do potężnych zniszczeń, w czasie których nie ucierpiał żaden człowiek, ale zniszczona została infrastruktura. Korzystały z niej liczne strony internetowe, w tym kilku klubów piłkarskich (Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok i Lechii Gdańsk), ale przede wszystkim Baselinker - platformy do obsługi zamówień internetowych, z których często korzystają osoby handlujące na Allegro.

???? Un incendie s'est déclaré cette nuit à Strasbourg sur le site de l’entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques



???? Le feu est désormais "circonscrit" d'après la préfecture du Bas-Rhin pic.twitter.com/co8y6oDPYc — BFMTV (@BFMTV) March 10, 2021

Problemy zgłaszają również sklepy, które korzystały z usług OVHCloud.

Ponieważ część stron i firm korzystających z serwerów nie przygotowała kopii zapasowych swoich danych, mogą mieć teraz problem z powrotem do normalnego funkcjonowania. Klientów OVHCloud irytuje również fakt, że o problemie dowiadują się z Twittera i stron zewnętrznych, natomiast na polskim fanpage firmy nie ma na ten temat najmniejszej wzmianki.

Jak rozwinie się sytuacja? Będziemy o tym informować na bieżąco.

AKTUALIZACJA 11.03.2021

Otrzymaliśmy oficjalne oświadczenie od firmy OVH

"O godzinie 00:47 w środę, 10 marca 2021 r., w jednym z naszych 4 centrów danych w Strasburgu – w SBG2 wybuchł pożar. Nie był to budynek klasyfikowany jako obiekt Seveso, nie znajdywały się tam żadne substancje niebezpieczne. Strażacy jednak interweniowali natychmiast, aby chronić naszych pracowników i zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

O 2:54 w nocy teren SBG2 został odizolowany, a cały teren zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Do 4:09 kiedy straż pożarna opanowała ogień, pożar zdążył już zniszczyć SBG2 i stanowił poważne zagrożenie dla pobliskich centrów danych. Od godziny 5:30, ze względów bezpieczeństwa, teren dotknięty pożarem jest niedostępny także dla naszych zespołów. Sytuacja została już jednak całkowicie opanowana. Odczuwamy ulgę, że nikt nie odniósł obrażeń, ani spośród naszych pracowników, ani spośród strażaków i służb prefektury. Dziękujemy wszystkim za wzorową mobilizację.

Dzięki naszym 15 centrom danych w Europie zespoły techniczne i sprzedażowe OVHcloud angażują się we wspieranie naszych klientów, wdrażanie adekwatnych rozwiązań i łagodzenie skutków niedostępności centrum danych w Strasburgu. Naszą misją jest niezmiennie zapewnianie klientom najwyższej jakości usług wspierających ich działalność. Wiemy jak bardzo to dla nich ważne. Szczerze przepraszamy za utrudnienia spowodowane przez ten pożar.

Obecnie trwa ocena skutków wydarzenia, tak abyśmy mogli w możliwie najbardziej przejrzysty sposób informować o postępach czynności sprawdzających i wdrażaniu rozwiązań naprawczych. Wszystkie nasze kanały komunikacyjne, począwszy od naszej platformy śledzenia incydentów (travaux.ovh.com), pozostają dostępne, aby mogli Państwo być na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji.”