Serwery QNAP NAS z gwarancją Next Business Day

Backup, synchronizacja, archiwizacja danych - mówiąc ogólniej: zachowanie ciągłości kluczowych dla firmy procesorów informatycznych - to dla wielu firm sprawa absolutnie krytyczna, niejednokrotnie kluczowa dla jej sukcesu czy nawet przetrwania. Dlatego firma QNAP zdecydowała się na uruchomienie gwarancji Next Business Day oraz Next Business Day Onsite

Gwarancje Next Business Day oraz Next Business Day Onsite to rozwiązania, w ramach których klient może liczyć na naprawę lub wymianę urządzenia już w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu awarii. Dwie nowe opcje gwarancyjne zapewniają użytkownikom produktów firmy QNAP spokojny sen. Organizacje, które zdecydują się na skorzystanie z tych opcji, mają do dyspozycji rozbudowaną procedurę diagnostyczną i gwarancyjną, dzięki której znaczną część problemów będzie można błyskawicznie rozwiązać zdalnie (via e-mail, telefon lub czat), a w razie poważniejszych awarii – skorzystać ze wsparcia technika w siedzibie firmy, naprawy gwarancyjnej lub wymiany serwera na nowy (i to najpóźniej w następnym dniu roboczym). Jak wyjaśnia wprowadzenie tych rozwiązań Grzegorz Bielawski, Country Manager QNAP: Współczesne serwery QNAP NAS są dla wielu firm czymś znacznie więcej niż tylko sieciowym magazynem danych – to wielozadaniowe, bardzo wydajne urządzenia, które mogą pełnić bardzo zróżnicowane funkcje – od serwera plików, przez serwer wirtualizacji, centrum monitoringu, prywatną chmurę i wiele, wiele innych zastosowań. Rozumiemy doskonale, że tak ważne dla funkcjonowania nowoczesnej organizacji urządzenie po prostu musi działać, a użytkownik powinien być maksymalnie zabezpieczony przed skutkami ewentualnej awarii. Stąd pomysł na znaczące rozszerzenie naszej oferty w zakresie gwarancji Szczegółowe informacje o zakresie usług w poszczególnych wariantach gwarancji QNAP znaleźć można na stronie firmy Warto wspomnieć, iż warianty Next Business Day oraz Next Business Day Onsite wykupić można w ciągu 90 dni od zakupu serwera QNAP NAS. Cena takiej gwarancji uzależniona jest m.in. od zakresu świadczeń, liczby zakupionych jednostek oraz specyficznych potrzeb klienta w zakresie ochrony – dlatego też jest ona ustalana indywidualnie z przedstawicielem QNAP Polska.