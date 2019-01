Serwis OPPO w pełnej gotowości - marka stawia na wysoką jakość obsługi klienta

Marka OPPO kompleksowo przygotowuje się do wejścia na polski rynek. Poza szeroką dostępnością produktów, zadbano także o profesjonalną opiekę posprzedażową, którą zapewni serwis S.B.E. Polska. Serwis ruszy wraz ze sprzedażą smartfonów OPPO w Polsce.

Oppo - czas gwarancji

Nowe produkty marki OPPO są objęte 24-miesięczną gwarancją zarówno na telefony, jak i wbudowane baterie. Dołączone w zestawie akcesoria posiadają natomiast 6-miesięczny okres gwarancyjny. OPPO zadbało, by kontakt z serwisem był przede wszystkim łatwy i przyjemny – konsumenci będą mogli wybrać najwygodniejszy dla nich sposób zgłoszenia się po pomoc. Zarówno na stronie serwisu, jak i startującej niebawem polskiej stronie marki, pojawią się formularze, które przekierują zapytanie do zespołu techników. Dostępna będzie także opcja kontaktu telefonicznego oraz bezpłatny chat online z konsultantem.

W przypadku konieczności zwrotu, wymiany bądź naprawy urządzenia, także postawiono na wygodę. Cały proces przebiega w formacie door-to-door – oznacza to, że kurier przyjedzie w umówionym terminie pod wskazany adres, odbierze smartfon i przekaże go do serwisu. W takich przypadkach konsumenci będą mogli na bieżąco monitorować status naprawy na stronie serwisu. Oczywiście usługa jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników smartfonów OPPO zakupionych w oficjalnej dystrybucji, bez względu na model.

ABC Data dystrybutorem Oppo

ABC Data podpisała umowę dystrybucyjną z kolejnym wiodącym producentem smartfonów – chińską firmą Oppo. Na mocy kontraktu staliśmy się jednym z dostawców sprzętu tej marki w Polsce. Rozpoczęcie sprzedaży przewidziane jest na pierwszy kwartał tego roku. ABC Data ma duże doświadczenie we wprowadzaniu i budowaniu pozycji chińskich marek technologicznych na rynkach regionu CEE. W 2016 roku zostałą pierwszym oficjalnym dystrybutorem produktów Xiaomi w Polsce. Dzięki działaniom podejmowanym przez dystrybutora, sprzęt tej marki należy obecnie do grupy najpopularniejszych smartfonów w naszym kraju, a jego udziały w rynku dynamicznie rosną. W ubiegłym roku rozpoczęła proces wprowadzania do Polski i krajów regionu CEE rozwiązań kolejnego wiodącego chińskiego producenta – Alibaba Cloud. Spółka jest też dystrybutorem produktów innego chińskiego giganta – Lenovo. Za współpracę z tym producentem była wielokrotnie wyróżniana „jedynką Lenovo” dla najlepszego dystrybutora produktów biznesowych

Co warto wiedzieć o Oppo?

OPPO jest czołowym producentem smartfonów, chętnie wybieranym przez miliony ludzi na całym świecie. Od ponad 10 lat firma skupia swoje działania na rozwijaniu przełomowych rozwiązań w dziedzinie fotografii mobilnej. OPPO zapoczątkowało także erę upiększania zdjęć „selfie”. Jako pierwsze zaprezentowało smartfony z przednimi kamerami 5 MP i 16 MP, a później także z obrotowym modułem obiektywu, funkcją Ultra HD oraz technologią 5x Dual Camera Zoom. W 2017 roku, według badań IDC, firma uplasowała się na czwartym miejscu pod względem wielkości udziału w sprzedaży smartfonów na światowym rynku. Obecnie OPPO dostarcza doskonałe doświadczenia fotografii mobilnej do ponad 200 milionów użytkowników na całym świecie.

