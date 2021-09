Sex Education 3 - co się działo w poprzednich sezonach?

Premiera trzeciego sezonu Sex Education już w piątek. Przypomnij sobie fabułę poprzednich części.

Siedemnastego września platforma Netflix zaplanowała premierę trzeciego sezonu serialu "Sex Education" w reżyserii debiutującej Laurie Nunn. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który, chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. Jeżeli nie pamiętacie, co działo się w drugim sezonie, to mamy coś dla Was. Przedstawiciele Netflixa we współpracy z Otisem Milburnem oraz Ericem Effiongiem przygotowali krótkie, ośmiominutowe wideo, które jest oficjalnym podsumowaniem ostatniej części produkcji w Moordale News. Zobaczcie sami:

Sex education: sezon 3

twórczyni Laurie Nunn

Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.

Twórcy: Laurie Nunn

Laurie Nunn Obsada: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kategorie: Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy

Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Kategoria wiekowa: 16+

