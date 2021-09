Sex Education 4 - kiedy premiera?

Netflix potwierdził: powstanie czwarty sezon serialu "Sex Education"! Z tej okazji postanowiliśmy zebrać dla Was wszystkie informacje w jednym miejscu i aktualizować je na bieżąco.

"Sex Education" w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to jeden z najbardziej szokujących tytułów platformy Netflix. Na dzień dzisiejszy serial składa się z trzech opublikowanych sezonów, z czego ostatni premierę miał 17 września. Fani jednak mogą odetchnąć z ulgą — przedstawiciele platformy Netflix potwierdzili, że w drodze jest kolejna część.

Myśleliście, że już wszystko wiecie? Siadajcie, na razie trója... i odbędziecie obowiązkowe wyrównawcze w kolejnym sezonie Sex Education. #TUDUM pic.twitter.com/cvqgIaQdjg — Netflix Polska (@NetflixPL) September 25, 2021

Nastoletni prawiczek Otis naśladuje swoją mamę, która jest seksuologiem, i wspólnie ze zbuntowaną Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych.

Fabuła

Fabuła serialu “Sex Education” skupia się wokół historii Otisa — niezwykle cichego i speszonego nastolatka. Chłopiec pomimo braku doświadczenia w seksie wie o nim naprawdę sporo. Ma to miejsce za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Niestety, jej powołanie nie pozostaje bez wpływu na życie syna. Głównie ze względu na to, że zawód terapeutki seksualnej jest regularnie tematem drwin i kpin wśród rówieśników. Pewnego dnia to się zmienia, gdy okazuje się, że wiedza, którą Otis otrzymał wraz z mlekiem matki, jest niezwykle pomocna dla wkraczających w życie seksualne nastolatków. Po raz pierwszy zauważa to Maeve, która namawia chłopca do otworzenia w szkole płatnej poradni.

fot. Sam Taylor/Netflix

Tak jednak było na samym początku. Od czasu pierwszego sezonu fabuła zdecydowanie nabrała tempa. Ma to miejsce dzięki temu, że do historii głównego bohatera dołączyły wątki innych postaci. Kilka z nich szczególnie warto przedstawić. Na pierwszy ogień niech idzie ekscentryczna matka Otisa, Jean Milburn. Następna w kolejności jest samotna nastolatka mieszkająca w przyczepie, Maeve Wiley. Poza tym na uwagę zasługuje także Eric Effiong, najlepszy przyjaciel głównego bohatera. Dodatkowo wątki poboczne opowiadają także historie: szkolnego łobuza Adama Groffa, bogatej Aimee Gibbs, dziwaczki Lily Iglehart, piękności Ruby Metthews i wielu innych uczniów.

fot. Sam Taylor/Netflix

Czego zaś możemy spodziewać się po czwartym sezonie produkcji? Na pewno kontynuacji niedomkniętych wątków. Fani nie mogą doczekać się historii Otisa i Maeve, która wyjechała za granicę. Ponadto ciekawy może być wątek macierzyństwa Jean Milburn. Nie można nie wspomnieć o ledwo co zakończonym związku Erica oraz Adama. Widzowie zastanawiają się, czy w czwartym sezonie się zejdą, czy może czarnoskóry młodzieniec zakocha się w kimś innym? Trudno jednoznacznie stwierdzić, jednak część fanów liczy na ship z Anwarem.

fot. Sam Taylor/Netflix

Aktorzy

W czwartym sezonie "Sex Education" z pewnością możemy liczyć na kontynuację ról głównych. Przede wszystkim na dużym ekranie pojawią się: Gillian Anderson (Jean Milburn), Ada Butterfield (Otis Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Aimee Lou Wood (Aimee Gibbs), Tanya Reynolds (Lily Iglehart), Patricia Allison (Ola Nyman), Mikael Persbrandt (Jakob Nyman), Rakhee Thakrar (Emily Sands) oraz Jim Howick (Colin Hendricks).

Z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy kontynuację wątku rodziny Groff. Jeżeli tak się stanie, w kontynuacji serialu zobaczymy: Connora Swindellsa (Adam Groff), Alistara Petrie (Michael Groff) oraz Samanthę Spiro (Maureen Groff).

I guess we’ll be seeing you for S4!! @sexeducation ???????????? pic.twitter.com/1nrDz3Q3vV — Gillian Anderson (@GillianA) September 25, 2021

Data premiery

Według plotek zdjęcia do drugiego sezonu miały już się rozpocząć. Prawdopodobne jest więc, że na premierę będziemy musieli poczekać co najmniej do połowy 2022 roku. Niestety, żadna data nie jest jeszcze potwierdzona przez przedstawicieli platformy Netflix.