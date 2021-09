Sex Education - Netflix prezentuje zwiastun tuż przed premierą trzeciego sezonu!

Już jutro na platformie Netflix ma pojawić się trzeci sezon serialu Sex Education.

Pomimo, że premiera trzeciego sezonu serialu Sex Education odbędzie się już jutro, to Netflix w ostatniej chwili postanowił opublikować jeszcze jeden zwiastun tej pozycji. Możecie zobaczyć go poniżej:

Sex education w reżyserii debiutującej Laurie Nunn to absolutny hit ostatnich lat. Fabuła opowiada o Otisie, nastolatku, który chociaż sam jest prawiczkiem, to o seksie wie naprawdę dużo. Dzieje się to za sprawą jego mamy, która z zawodu jest seksuologiem. Chłopak nie chce jednak trzymać wiedzy tylko dla siebie, więc wspólnie z Maeve zaczyna udzielać w szkole porad seksualnych. W rolach głównych: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa oraz Emma Mackey.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

Twórcy : Laurie Nunn

Gatunek : Dramat, Komedia

Kategorie : Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy

: Sprośny, Uczuciowy, Prześmiewczy Obsada : Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Aimee Lou Wood, Mimi Keene, Chanel Kular, Tanya Reynolds, Patricia Allison, Mikael Persbrandt, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke, Anne-Marie Duff

Kategoria wiekowa : 16+

: 16+ Data premiery 3. sezonu: 17 września

