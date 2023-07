Sex Education, sezon 4. Kiedy premiera? Zwiastun, obsada i fabuła serialu Netflixa

„Sex Education” to jeden z najciekawszych seriali Netflixa, który dorobił się sporej rzeszy fanów. Już wkrótce do serwisu trafi 4. sezon produkcji, a my sprawdzamy, czego można się spodziewać po nowych odcinkach.

Spis treści

Najważniejsze informacje

Tytuł: Sex Education

Sex Education Showrunnerka: Laurie Nunn

Laurie Nunn Gatunek: komediodramat, teen drama

komediodramat, teen drama Liczba sezonów: 4

4 Czas emisji: 2019-obecnie

2019-obecnie Kraj produkcji: Wielka Brytania

Sex Education to jedna z najbardziej zaskakujących produkcji platformy Netflix. Fabuła skupia się na historii Otisa — nieśmiałego i introwertycznego nastolatka. Chłopak, pomimo braku doświadczenia w seksie wie o nim naprawdę sporo, a to za sprawą mamy-seksuolożki. Jak się okazuje, wiedza teoretyczna, którą przyswoił Otis jest niezwykle pomocna dla wkraczających w dorosłe życie nastolatków. Po raz pierwszy zauważa to zbuntowana licealistka Maeve, która namawia chłopaka do otworzenia w szkole nieoficjalnej poradni seksuologicznej.

W ciągu 3. sezonów serial nabrał tempa, a losy bohaterów mocno się skomplikowały. Fani jednak mogą odetchnąć z ulgą — przedstawiciele platformy Netflix oficjalnie potwierdzili, że w drodze jest kolejna część.

Myśleliście, że już wszystko wiecie? Siadajcie, na razie trója... i odbędziecie obowiązkowe wyrównawcze w kolejnym sezonie Sex Education. #TUDUM pic.twitter.com/cvqgIaQdjg — Netflix Polska (@NetflixPL) September 25, 2021

Sezon 4.

Po ukończeniu liceum Otis i Eric trafiają do Cavendish Sixth Form College, w którym życie znów ich nie oszczędza. Oczywiście Otis znów rozkręca swoją seksuologiczną działalność i ponownie próbuje przekonać do siebie rówieśników.

Znajomi chłopaków muszą radzić sobie z własnymi problemami. Jackson stara się pozbierać po rozstaniu z Cal, a Aimee i Adam próbują odnaleźć życiową ścieżkę, którą mogliby podążyć. W tym samym czasie za oceanem Maeve stara się przystosować do życia na elitarnym Wallace University.

Z wyzwaniami mierzy się również mama Otisa, Jean, która zdecydowała się na urodzenie drugiego dziecka.

Jak ogłosiła showrunnerka Laurie Nunn, 4. sezon będzie stanowić zakończenie serialu.

Data premiery

Sezon 4. Sex Education na Netfliksie zagości w czwartek, 21 września 2023 roku.

Obsada

W czwartym sezonie Sex Education z oryginalnego składu pojawi się:

Gillian Anderson – Jean Milburn

– Jean Milburn Ada Butterfield – Otis Milburn

– Otis Milburn Emma Mackey – Maeve Wiley

– Maeve Wiley Ncuti Gatwa – Eric Effiong

– Eric Effiong Aimee Lou Wood – Aimee Gibbs

– Aimee Gibbs Mikael Persbrandt – Jakob Nyman

– Jakob Nyman Rakhee Thakrar – Emily Sands

– Emily Sands Jim Howick – Colin Hendricks

W 4. sezonie seriali nie wystąpi Simone Ashley (Olivia), Tanya Reynolds (Lily) i Patricia Allison (Ola).

W nowych odcinkach pojawi się za to Dan Levy (Schitt’s Creek, Modern Family), który wcieli się w postać Thomasa Molloya – wykładowcy nauczającego Maeve w amerykańskim college'u. Co ciekawe, na specjalną prośbę Ncuti Gatwa do obsady 4. sezonu dołączy Jodie Turner-Smith (After Yang). Na razie nie wiadomo, kogo zagra aktorka.

Dan Levy i Emma Mackey

W 4. sezonie wystąpi również:

Thaddea Graham

Lisa McGrillis

Marie Reuther

Eshaan Akbar

Felix Mufti

Anthony Lexa

Alexandra James

Reda Elazouar

Bella Maclean

Imani Yahshua

Zwiastun

Netflix na razie opublikował krótki teaser zapowiadający 4. sezon serialu:

Zobacz także: Netflix – premiery i nowości lipca 2023. Co jeszcze nas czeka?