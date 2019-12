Shadow Tactics - do wzięcia za darmo

Shadow Tactics to kolejna produkcja, którą daje nam za darmo Epic Games Store.

Za powstanie Shadow Tactics (a właściwie Shadow Tactics: Blades of the Shogun) odpowiada studio Daedalic Entertainment, znane przede wszystkim z gier przygodowych. Tym razem spróbowało swoich sił na polu taktycznych strategii czasu rzeczywistego - i odniosło sukces. Tytuł ten osadzony jest w XVII-wiecznej Japonii, zaś gracz ma do wyboru jedną z pięciu obdarzonych odmiennymi umiejętnościami postaci. Mają one za cel wykonywanie ważnych misji na terytorium wroga, a ponieważ są w mniejszości, ważny element stanowi skradanie się i unikanie wykrycia - czyli przyjęcie tytułowej "taktyki cienia". Najlepiej zobaczyć, jak wygląda rozgrywka, na poniższym materiale wideo.

Shadow Tactics zebrało bardzo pozytywne oceny krytyków i graczy. Aby mieć ten tytuł w swojej kolekcji, zaloguje się na swoje konto w Epic Games Store, przejdź na tę stronę i kliknij przycisk Odbierz. Normalnie produkcja ta kosztuje 139 zł, ale do 29 XII, do godziny 17:00, jest ona całkowicie darmowa. Warto pamiętać, że choć jej wymagania minimalne nie są wysokie - procesor Intel i3 drugiej generacji 2,5 GHz/czterordzeniowy AMD 2,5 GHz, 4GB RAM, grafika Nvidia GT640, AMD Radeon HD7750 z 1 GB VRAM - to zajmuje 13GB na twardym dysku.