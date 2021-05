Shadow Warrior 3 – bogaty arsenał w nowym zwiastunie

W sieci pojawił się właśnie kolejny zwiastun prezentujący rozgrywkę w Shadow Warrior 3. Tym razem możemy bliżej zapoznać się z arsenałem, którym będą dysponować gracze.

Na stronie Youtube portalu IGN pojawił się najnowszy materiał z Shadow Warrior 3. W tym krótkim filmie możemy zobaczyć jakie bronie przyjdą nam z pomocą w przedarciu się przez zastępy przeciwników. Gracze będą korzystać z granatnika Crimson Bull, rewolweru The Outlaw, dwóch pistoletów maszynowych Sidekicks oraz katany Dragontail. Każda z zaprezentowanych w materiale broni posiada także możliwości ulepszenia, które dodają specjalne efekty do jej działania i pomogą nam w jeszcze skuteczniejszej walce.

Premiera Shadow Warrior 3 ma mieć miejsce jeszcze w tym roku, jednak polskie studio Flying Wild Hog nie podało jeszcze dokładnej daty. Gra będzie dostępna na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Użytkownicy konsol nowej generacji będą musieli się więc zadowolić wersją gry we wstecznej kompatybilności. W trakcie rozgrywki ponownie wcielimy się w Lo Wanga, który musi po sobie posprzątać i ocalić świat przed złem, które sam wywołał. Grę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Poza wspomnianym arsenałem, będziemy mogli także walczyć wręcz, a niezwykłą mobilność postaci wzmacnia dodanie kotwiczki, dzięki której łatwiej dotrzemy do odległych i trudno dostępnych miejsc.

Zobacz także: Mass Effect Legendary Edition - nowy mod upiększa grę.