Shadowrun dostępny za darmo! Sprawdź, jak odebrać grę

W aplikacji GOG Galaxy można odebrać za darmo grę Shadowrun Trilogy. Oferta jest ograniczona czasowo.

Wczoraj informowaliśmy o możliwości darmowego dodania do swojej biblioteki gry Wiedźmin: Edycja Rozszerzona, a dzisiaj w aplikacji GOG Galaxy można odebrać kolejny tytuł. Shadowrun Trilogy składa się z trzech gier:

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut

Shadowrun: Hong Kong

Shadowrun to turowa gra cRPG w klasycznym stylu. Akcja toczy się w przyszłości, w świecie łączącym w sobie klimaty fantasy oraz cyberpunka. W naszej drużynie znajdą się różne postaci, charakteryzujące się odmiennymi zdolnościami. Umiejętne wykorzystanie każdej z nich może mieć kluczowe znaczenie w powodzeniu misji. Shadowrun Dragonfall jest dodatkiem do pierwszej części gry, natomiast Hong Kong jest pełnoprawną kontynuacją Shadowrun Returns.

W aplikacji GOG Galaxy możesz dodać grę do swojej biblioteki

Chcąc pobrać grę, wystarczy zalogować się na swoje konto w aplikacji GOG Galaxy i przejść do zakładki Sklep. W tym miejscu będziemy mogli dodać tytuł do naszej biblioteki. Oferta ma ograniczenia czasowe i jest dostępna do niedzieli.