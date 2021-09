Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni już w kinach!

Najnowsza produkcja Marvela w końcu pojawi się na ekranach polskich kin!

Marvel Studios nie zwalnia tempa. Dobitnym tego efektem jest rozrastające się coraz bardziej uniwersum, które przedstawia fanom superbohaterskiego kina nowych herosów. Jednym z nich ma być właśnie Shang Chi, którego debiut na dużym ekranie ma miejsce już dziś! Producenci już wcześniej ujawnili informacje dotyczące umiejscowienia filmu w osi czasu Marvel Cinematic Universe.

Postać grana przez Simu Liu jest mistrzem sztuk walki kung fu. Jego wyszkolenie przyda mu się w trakcie podróży, którą obserwujemy w filmie. Będzie on bowiem zmuszony do skonfrontowania się ze swoją przeszłością, ponieważ tajemnicza organizacja Dzięsięciu Pierścieni wciągnęła go w swoje działania. Shang Chi będzie musiał zmierzyć się z tym, od czego tak bardzo próbował uciec.

Zobacz również:

Film wprowadzi do MCU pierwszą wiodącą postać z azjatyckim pochodzeniem. Zobaczymy w nim także Mandaryna, czyli postać, która na naszych ekranach pojawiła się już w Iron Man 3 z 2013 roku. No cóż, prawie się pojawiła.

W roli głównej zobaczymy Simu Liu, dla którego będzie to pierwsza tak duża rola w karierze. Na ekranach kin pojawią się także Michelle Yeoh (Wyznania gejszy, Jutro nie umiera nigdy, Star Trek: Dicsovery) oraz Awkwafina (Sąsiedzi 2, Ocean's 8, Bajecznie bogaci Azjaci). Za reżyserię odpowiedzialny jest Destin Daniel Cretton, znany z Przechowalni numer 12 oraz Tylko sprawiedliwość.

Shang Chi i legenda dziesięciu pierścieni