Sharp Dynabook PCaaS - wynajem laptopa, serwisu i wsparcia przyśpiesza cyfryzację i chroni przed cyberatakmi

Praca zdalna wymusiła zmianę podejścia do zarządzania infrastrukturą IT w firmach. Rozproszenie sprzętu komputerowego pozwoliło hakerom skutecznie atakować przedsiębiorstwa na całym świecie. Co zrobić w momencie, gdy nie mamy odpowiedniego zaplecza z zakresu IT i cyberbezpieczeństwa? Możemy skorzystać z usługi leasingu laptopów, serwisu i wsparcia. Czym jest PC as a Service i dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem?

Od dwóch lat żyjemy i pracujemy w cały czas trwającej pandemii koronawirusa, która wymusiła na nas przejście na nowe modele pracy. Aktualnie najczęściej spotykamy się z pracą hybrydową, która łączy pracę stacjonarną w biurze oraz zdalną z dowolnego miejsca na ziemi. Dodatkowo wielu pracowników całkowicie przeszło na pracę zdalną i wcale nie pojawia się w siedzibie firmy.

Nie musisz już kupować komputera. Wystarczy usługa PCaaS

Zmiany trendów na rynku pracy odbiły się negatywnie na cyberbezpieczeństwie. Ochrona sprzętu służbowego i danych firmowych, a także zabezpieczenie ich przed coraz bardziej wyrafinowanymi atakami stało się jeszcze trudniejsze i mniej efektywne.

Pracownicy zdalni coraz rzadziej pojawiają się w biurze, co ogranicza możliwość sprawnego zarządzania sprzętem. Działy IT mają problem z egzekwowaniem nowych polityk bezpieczeństwa, aktualizacją oprogramowania układowego komputerów, systemu operacyjnego Windows, sterowników oraz programów firm trzecich. Dodatkowym problemem jest niechęć do poświęcenia dodatkowego czasu na przeprowadzenie aktualizacji i zadbanie o bezpieczeństwo danych, a także niewiedza. Niestety, ale w dalszym ciągu większość pracowników nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń, które czyhają na nich w sieci i nie stosuje się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Z danych zebranych przez KPMG wynika, że w 2020 roku doszło do większej ilości prób cyberataków niż w 2019 roku. Hakerzy i cyberprzestępcy doskonale wykorzystali luki w zabezpieczeniach, które pojawiły się po przejściu na pracę zdalną. Ponad połowa badanych firm miała styczność z incydentami zagrażającymi bezpieczeństwu. Dodatkowo większość z nich miała miejsce w średnich firmach, które nie mają odpowiednich zasobów, aby samemu odpowiednio zadbać o cyberbezpieczeństwo swoich pracowników.

Według jednego z raportów Deloitte większość firm nie zadaje już sobie pytania "czy zostaniemy kiedyś zaatakowani" tylko "kiedy nastąpi atak".

Hakerzy i cyberprzestępcy skutecznie wykorzystują pracę zdalną

Od początku pandemii koronawirusa minęły zaledwie dwa lata. Tak krótki okres czasu wystarczył, aby cyberprzestępcy zidentyfikowali i wykorzystali najpowszechniejsze luki w zabezpieczeniach stosowanych przez firmy na całym świecie. W trakcie ostatnich miesięcy na rynku pojawiło się mnóstwo nowych rodzajów wyrafinowanych ataków. Hakerzy korzystają najczęściej z ransomware. Jest to oprogramowanie, które odbiera dostęp do wybranych elementów systemu operacyjnego lub plików zawartych na dysku i żąda okupu w celu jego przywrócenia.

Warto chwilę poświecić także wirusom typu malware. Służą one do podszywania się pod różnego rodzaju usługi w celu przechwycenia danych do logowania. W przypadku firm i małych przedsiębiorstw często przechwytywany jest dostęp do kont w usłudze Microsoft 365, które nie zostały zabezpieczone za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego. W obecnych czasach duża część pracowników wykorzystuje komputer służbowy również do celów prywatnych. Oznacza to, że malware może posłużyć do kradzieży danych logowania do ich kont bankowych, kiedy korzystają ze stron internetowych nieznanego pochodzenia.

PCaaS zabezpiecza komputer w biurze oraz poza nim

Po dwóch latach pracy zdalnej i hybrydowej wiemy już, że cyberprzestępcy nie próżnują. Do Internetu co chwilę trafiają nowe rodzaje ataków, które coraz ciężej wykryć i usunąć.

Jak rozwiązać problemy z cyberbezpieczeństwem?

Dyrektorzy działów IT oraz dyrektorzy do spraw cyberbezpieczeństwa od wielu miesięcy zastanawiają się co zrobić, aby jak najlepiej zabezpieczyć infrastrukturę IT w swoich firmach. W przypadku największych przedsiębiorstw dużo łatwiej wdrożyć zaawansowane polityki bezpieczeństwa. Wszystko ze względu na posiadane zasoby ludzkie i odpowiednią politykę firmy w zakresie inwestycji w proaktywne zabezpieczenia sieci IT (oprogramowanie antywirusowe, zabezpieczenie sprzętu, firewall).

Po przeciwległej stronie są małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mogą pozwolić sobie na duże wydatki niepowiązane bezpośrednio z ich głównym obszarem działalności. Firmy te próbują doraźne zadbać o swoje cyberbezpieczeństwo zdając sobie jednocześnie sprawę z powagi sytuacji. Niestety bez odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich kompleksowa ochrona komputerów firmowych przed cyberatakami jest bardzo ograniczona, a wręcz niemożliwa.

PCaaS - Komputer jako usługa rozwiązuje problemy z cyberbezpieczeństwem

Z pomocą w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń sprzętu IT przychodzi nam usługa PCaaS - PC as a Service, czyli komputer jako usługa. To stosunkowo nowe podejście do leasingowania nie tylko samego sprzętu komputerowego, ale także serwisu, wsparcia technicznego oraz proaktywnych działań w zakresie ochrony przed cyberatakami.

Jednym z wiodących dostawców usługi PCaaS jest Sharp Polska. Firma proponuje rozwiązanie dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom, które nie chcą same zajmować się zagadnieniami związanymi z modernizacją sprzętu komputerowego i jego dostosowaniem do potrzeb użytkowników, serwisem, aktualizacjami oprogramowania oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami znajdującymi się w sieci.

Komputer jako usługa to mniejsze koszty i outsourcing odpowiedzialności

Komputer jako usługa to najnowsze podejście, które pozwala na wygodne zarządzenie laptopami biznesowymi. Wszystkie firmy, które nie mają rozbudowanych działów IT mogą skutecznie pozbyć się problemów związanych z zarządzaniem komputerami i oprogramowaniem.

W zamian za niewielką opłatę miesięczną firma Sharp Polska może wyleasingować im nowoczesne komputery biznesowe Dynabook oraz wdrożyć odpowiednią politykę w zakresie bezpieczeństwa zmniejszającą ryzyko cyberataków. Dodatkowo w cenie otrzymujemy pomoc techniczną i możliwość naprawy laptopa następnego dnia roboczego na miejscu u Klienta po przyjęciu zgłoszenia serwisowego. Jeśli wydajność pracy na baterii drastycznie spada, to w ramach usługi PCaaS, zostaje ona wymieniona na nowy komponent. A przy wymianie serwisowej dysku twardego na nowy, uszkodzony pozostaje w siedzibie Klienta – jego cenne dane są dodatkowo zabezpieczone i nie opuszczają firmy.

Dzięki PCaaS możemy skupić się na efektywnej pracy

Dzięki usłudze PCaaS firmy mogą korzystać z najnowszych biznesowych komputerów przenośnych o wysokiej wydajności ze światowej klasy zabezpieczeniami w zamian za niską opłatę miesięczną. Dodatkowo całkowity koszt posiadania (TCO) w perspektywie czasu znacząco się zmniejszy. Forma leasingu proponowana przez Sharp Polska nie wymaga dużego wkładu własnego. Ponadto po końcu trwania umowy PCaaS, klient może wykupić posiadany sprzęt na własność lub wymienić na nowy przedłużając trwanie takiego kontraktu.

Stałe, comiesięczne, z góry ustalone koszty sprawiają, że przedsiębiorstwa korzystające z PCaaS zyskują przewidywalność. Niezależnie od sytuacji nie muszą się one martwić w kwestii zakupu dodatkowego sprzętu, odnowienie licencji czy kosztów wdrożenia nowych polityk. Dodatkowo, zawsze posiadają w firmie laptopy korzystające z najnowocześniejszej technologii i dostępnych zabezpieczeń przed cyberprzestępcami.

PCaaS - wysoka wydajność, elastyczność i niezawodność

Komputery Dynabook w ramach usługi PCaaS dostarczane są z zainstalowanym i odpowiednio skonfigurowanym do pracy systemem operacyjnym Windows. Dodatkowo Sharp Polska umożliwia zdalną instalację niezbędnych aplikacji i oprogramowania, a także wdrożenie polityk bezpieczeństwa.

Sharp PCaaS pozwala na wybór komputerów dostosowanych do potrzeb odbiorcy

W trakcie trwania umowy leasingowej możemy liczyć na wysoką wydajność, elastyczność oraz niezawodność działania. Komputery Dynabook udostępniane w usłudze PCaaS oferują autorski system BIOS z logowaniem wieloskładnikowym, trwałą konstrukcję o ograniczonej liczbie podzespołów, która wpływa na wytrzymałość, prosty system zarządzania oraz ciągłą ochronę przed zagrożeniami.

Decydując się na zakup komputerów jako usługi otrzymamy kompatybilne ze sobą urządzenia, akcesoria oraz oprogramowanie. W cenę pakietu wliczona jest dodatkowa usługa zarządzania bezpieczeństwem (Managed Critical Security). Rozwiązanie to na bieżąco chroni komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami obecnymi w sieci. Usługa na bieżąco aktualizuje również system operacyjny Windows oraz oprogramowanie firm trzecich. Całość działa w tle bez negatywnego wpływu na wydajność komputerów.

Umowa PCaaS obejmuje dostarczenie niezbędnych akcesoriów

Bezpieczne dane po zakończeniu umowy PCaaS

O bezpieczeństwo danych zgromadzonych na dyskach twardych komputerów leasingowanych jako PCaaS nie musimy martwić się nawet po zakończeniu umowy. Każdy komputer może podlegać opcjonalnemu recyklingowi po zwrocie do firmy Sharp Polska. Cały proces recyklingu oparty jest na przepisach Unii Europejskiej. Zakłada on trwałe niszczenie nośników danych i jednoczesne odzyskiwanie materiałów, które wykorzystywane są do budowy nowych komputerów. Dodatkowo w trakcie trwania umowy PCaaS, jeśli zdarzy się konieczność wymiany uszkodzonego dysku twardego na nowy, ten uszkodzony pozostaje w siedzibie Klienta – jego cenne dane nie opuszczają firmy.

Komputer jako usługa to opłacalna inwestycja na lata

Usługa PC as a Service to rozwiązanie dedykowane do każdego przedsiębiorstwa, które nie chce samodzielnie zajmować się zakupem i obsługą sprzętu komputerowego oraz dbaniem o zgodność ze specjalistycznym oprogramowaniem. Kluczowym elementem całego rozwiązania jest również udostępnienie zaawansowanych narzędzi do ochrony laptopów, które podłączone są do sieci komputerowej.

Jeden z komputerów Dynabook udostępnianych jako PCaaS

Podsumowując zakup komputerów jako usługi to ogromna szansa dla firm, które w zamian za niską comiesięczną opłatę uzyskują dostęp do nowoczesnych i wydajnych narzędzi dostosowanych do ich potrzeb wraz z najnowszymi systemami zabezpieczeń. Dodatkowo w ramach umowy leasingowej otrzymujemy preferencyjne wsparcie serwisowe oraz proaktywną pomoc techniczną i możliwość przystąpienia do naprawy laptopa następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia - w siedzibie Klienta.

Dzięki usłudze PCaaS firmy i przedsiębiorstwa mogą zlecić obsługę komputerów oraz zarządzanie bezpieczeństwem sprzętu IT innym podmiotom takim jak Sharp Polska. Rozwiązanie to pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia naruszeń z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także niespodziewane wydatki związane z atakami hackerskimi i usterkami sprzętu komputerowego.