Sharp prezentuje nowy telefon - AQUOS V

Już dzisiaj do sprzedaży wchodzi nowy telefon marki Sharp. Co ciekawego ma do zaoferowania ten średniak?

Sharp AQUOS V to smartfon z wyświetlaczem IPS 5,93", który pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD+ (2160x1080 pikseli). Jego jednostką centralną jest procesor Qualcomm Snapdragon 835, co może dziwić, ponieważ był to nowoczesny układ, ale... dwa lata temu, w 2017 roku. Ma on do dyspozycji 4GB RAM i 64GB pamięci, którą można zwiększać za pomocą kart microSD. Wracając do wyświetlacza - nie ma na nim notcha, a aparat przedni 8 Mpix został umieszczony na górnej ramce. Na tylnej obudowie znajdziemy czytnik odcisków palców oraz podwójny aparat, składający się z obiektywów 13MPix. W wykonywaniu zdjęć powinna pomóc zaimplementowana stabilizacja obrazu oraz automatyczny efekt bokeh.

Sharp AQUOS V zasilany jest przez baterię o pojemności 3090 mAh. Ładowanie odbywa się poprzez umieszczony w dolnej części aparatu port USB typu C. Z pozostałych ważnych elementów warto wymienić wejście słuchawkowe 3,5 mm oraz transmiter Bluetooth 5.0. Całość działa pod kontrolą systemu Android 9. Urządzenie ma wymiary 157 x 76 x 9 mm i waży 173g. Dzisiaj weszło do sprzedaży na terytorium Tajwanu, gdzie zostało wycenione na równowartość 230 dolarów, czyli ok. 890-900 złotych. Jak na razie nie wiemy, czy Sharp zdecyduje się na wprowadzenie go do Europy.