Sharp zamiast telewizorów wyprodukuje maski chirurgiczne

Producenci sprzętu elektronicznego przebranżawiają się w związku z epidemią koronawirusa.

Japończycy wpadali na dosyć zaskakujący pomysł. Jedno z najważniejszych przedsiębiorstw technologicznych z kraju kwitnącej wiśni - Sharp zacznie produkować maseczki chirurgiczne w obawie o wybuch epidemii koronawirusa.

Źródło: pcworld.com

Sharp to japoński producent elektroniki użytkowej z ponad 100 letnią tradycją. Obecnie Sharp Corporation kojarzy nam się głównie z telewizorami. Okazuje, że już niedługo firma zacznie produkować sprzęt zupełnie niezwiązany z elektroniką.

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa w Chinach produkcja sprzętu elektronicznego została znacząco zmniejszona, co cały czas generuje kolejne opóźnienie i zaburzenia łańcuchów dostaw.

W międzyczasie Sharp wpadł na dosyć nietypowy pomysł. Firma zamierza wykorzystać swoją fabrykę, w której na codzień produkowane są telewizory do wytwarzania masek chirurgicznych.

Takie działania ma być pomocne dla rządu Japonii, który będzie w stanie rozdać większą ilość maseczek w działaniach profilaktycznych.

Co ciekawe na podobne rozwiązanie zdecydował się również Foxconn - jeden z największych producentów sprzętu elektronicznego na zamówienie, który produkuje w Chinach między innymi urządzenia dla Apple. Jedna z fabryk Foxconn'u już jakiś czas temu została przeznaczona do produkcji maseczek dla pracowników korporacji. Rozwiązanie do ma zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Biorąc pod uwagę obecny niedobór masek nawet w Polsce jest do doskonały ruch. Fabryka Sharpa będzie w stanie wyprodukować 150 tysięcy masek dziennie.

Fabryka Sharpa w Osace będzie dążyć do tego, aby możliwe było wyprodukowanie nawet 500 tysięcy jednorazowych masek chirurgicznych w ciągu doby. Według producenta i rządu Japonii jest to ogromnie ważny krok w kierunku ograniczenia epidemii koronawirusa.

Sharp mocno zaangażował się w pomoc społeczeństwu w zwalczanie koronawirusa. W chwili obecnej nie wiemy, przez jaki czas fabryki japońskiego producenta zamiast telewizorów produkować będą maski.

Źródło: ubergizmo.com