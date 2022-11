Sharp zaskakuje nowościami. Kilka z nich chętnie umieściłabym w swoim mieszkaniu

Emocje po konferencji Sharp Xperience 2022 już nieco opadły, ale warto powrócić do tego wydarzenia i wspomnieć o kilku ciekawostkach, które zostały tam zaprezentowane i które miałam okazję osobiście zobaczyć.

Z pewnością wielu z Was firma Sharp kojarzy się przede wszystkim z telewizorami, ale trzeba zaznaczyć, że producent w swoim portfolio ma znacznie więcej do zaoferowania. Przekonałam się o tym osobiście podczas konferencji Sharp Xperience 2022, która miała miejsce we wrocławskim hotelu The Bridge. To tam zostały przedstawione wszystkie nowości firmy, które już są lub wkrótce pojawią się na rynku. Muszę przyznać, że produktów było naprawdę sporo i to niemal z każdej kategorii sprzętowej. Od telewizorów, sprzętów audio, przez urządzenia AGD, aż po... pojazdy elektryczne.

Wszystko, co niezbędne w nowoczesnym domu

W portfolio producenta znalazło się sporo nowości, jeśli chodzi o wyposażenie domu. Tu w dużej mierze skupiono się na oczyszczaczach powietrza. Moją uwagę przykuły szczególnie modele z serii Cumulus wyróżniające się swoim nietypowym kształtem i wyglądem. Prawdopodobnie do użytku trafią trzy rodzaje oczyszczaczy przeznaczone do różnej wielkości pomieszczeń (20 m², 30 m² i 60 m²). Poza tym, nowością, na którą warto czekać jest oczyszczacz UA-KCP100 z funkcją nawilżacza przeznaczony do dużych pomieszczeń (do 75 m²).

Nie zabrakło także robotów sprzątających - zarówno tych z funkcją mopowania, jak i tych wyposażonych w stację automatycznie pozbywającą się zanieczyszczeń. Wszystkie modele dysponują nawigacją LDS i wysoką mocą ssania (4000 Pa oraz 2700 Pa). Jeśli chodzi o porządki, do oferty mają trafić także odkurzacze pionowe o mocy 150 W, 250 W i 380 W. Każdy posiada wymienną baterię.

Jednym z ciekawszych urządzeń do domu był także designerski ultradźwiękowy dyfuzor zapachowy wyposażony w funkcję zmiany podświetlenia (8 kolorów do wyboru).

Jeśli chodzi o wyposażenie kuchni, tutaj także nie obyło się bez nowości. Zaprezentowane zostały nowoczesne mikrofalówki czy automatyczne ekspresy do kawy, które wkrótce trafią do sprzedaży. Jednym z ciekawszych rozwiązań okazała się wysuwana mikrofalówka, którą możemy otwierać za pomocą ruchu dłoni - wystarczy machnąć ręką w odpowiednim miejscu, aby urządzenie się wysunęło. Do tego mamy dotykowy panel sterowania, który został ukryty pod odchylanym, za pomocą kliknięcia, panelem.

Telewizorów nigdy dość

Zaprezentowano oczywiście najnowszą serię telewizorów. Wśród modeli pojawił się telewizor 40-calowy Full HD Frameless Android TV, 65-calowy 4K Ultra HD Frameless Dolby Vision Android TV czy 40-calowy telewizor Full HD Android TV. W 2003 roku planowane jest także wprowadzenie ośmiu zupełnie nowych modeli Android TV. Do oferty mają trafić także trzy modele telewizorów z serii z podświetleniem Mini LED, które będą występowały pod nazwą XLED - jeden z matrycą 60 Hz oraz dwa z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Największą uwagę skupiono na nowej serii EQ - telewizorów 4K Ultra HD Android TV wyposażonych w technologią Quantum Dot. Obsługują standardy obrazu HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) i Dolby Vision z 12-bitowym odwzorowaniem kolorów oraz maksymalną jasnością ekranu o wartości 500 nitów. Telewizory są już dostępne na rynku, a ich ceny wahają się od 2900 do 6700 zł.

Przenośne radia, mini wieże i zaawansowane soundbary

Wśród prezentowanych sprzętów nie zabrakło także urządzeń audio - od bezprzewodowych głośników oraz przenośnych odbiorników radiowych, przez retro odtwarzacze muzyki, aż po mniej lub bardziej zaawansowane soundbary czy systemy audio. Nowością wprowadzoną właśnie na rynek jest cyfrowe radio Tokyo z odbiornikiem DAB+, DAB i FM z systemem RDS, które może być zasilane przez USB lub baterie. Co istotne, pozwala na bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth. Jak zapowiedziano, wiosną 2023 roku na rynku pojawią się również: kieszonkowy przenośny radioodbiornik Osaka, przenośny monofoniczny system DAB+ Osaka, przenośny stereofoniczny system Osaka oraz głośniki półkowe Bluetooth.

Goście specjalni, czyli e-pojazdy

Na wydarzeniu Sharpa mogliśmy również zobaczyć innowacyjne hulajnogi i rowery elektryczne, które producent dorzucił do swojego portfolio. Pojawiło się sporo ciekawych rozwiązań, jak np. rower, który można składać i rozkładać jak klocki LEGO - poszczególne elementy pojazdu (np. rama, koło czy kierownica) oznaczone zostały numerami, który trzeba ze sobą połączyć według kolejności. Co ciekawe, możemy dokupować różne kolory części i samodzielnie zadecydować o designie naszego roweru. Moje zainteresowanie (ale też lekki niepokój) wzbudził również mini-rowerek elektryczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, który już wkrótce ma pojawić się na rynku.

Na tym jednak nie koniec...

To jednak nie koniec prezentowanych nowości. Producent wychodzi jeszcze dalej i zapowiada również pojawienie się kosiarki automatycznej oraz... deski surfingowej zasilanej akumulatorem. Jak mogliśmy usłyszeć, urządzenie mogłoby poruszać się po wodzie z prędkością nawet do 45 km/h. Na konferencji mogliśmy zobaczyć prototypy tych sprzętów.

Muszę przyznać, że nie spodziewałam się aż tylu nowości od jednego producenta i to idących w tak różnych kierunkach. Cieszy fakt, że Sharp wychodzi tak szeroko naprzeciw oczekiwaniom klientów. Zapowiedzi wielu urządzeń brzmią obiecująco, więc pozostaje nam czekać na ich premiery i możliwość przetestowania.