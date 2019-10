Shawn Layden - Sony traci legendarnego lidera

Sensacyjną informację podali dzisiaj przedstawiciele Sony - Shawn Layden, prezes SIE Worldwide Studios, po 22 latach pracy opuszcza struktury japońskiej firmy.

Tego nie spodziewał się nikt, wszak Shawn Layden jest "żywą legendą" Sony, z którym związany jest od 1987 roku! W strukturach japońskiej korporacji przeszedł przez wszelkie możliwe szczebla, aż w 1999 roku został wiceprezesem Sony Computer Entertainment Europe. Później jego kariera nabrał rozpędu, w 2007 roku mianowano go prezesem Sony Computer Entertainment Japan. Trzy lata później był jednym z założycieli Sony Network Entertainment International, gdzie piastował funkcję dyrektora operacyjnego i wiceprezesa. Wreszcie, w 2014 roku zastąpił Jacka Trettona na stanowisku prezesa Sony Computer Entertainment America.

Od zeszłego roku Shawn Layden stał na czele SIE Worldwide Studios i koordynował działania wszystkich wewnętrznych zespołów Sony, które przygotowują gry na wyłączność konsoli PlayStation 4 i być może już PlayStation 5. Na oficjalnym koncie PlayStation w serwisie Twitter pojawiła się jedynie krótka wiadomość, w której włodarze firmy podziękowali Laydenowi za wspólne lata pracy.

Z wielkim wzruszeniem informujemy, że prezes Worldwide Studios - Shawn Layden, odszedł z SIE. Będzie nam brakowało jego wizjonerskiego przywództwa. Życzymy mu sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach i jesteśmy mu bardzo wdzięczni za lata pracy. Dziękujemy za wszystko, Shawn!

Niestety nie poznaliśmy przyczyn tak nagłego rozstania wieloletniego lidera z Sony. Póki co nie ujawniono również, kto zastąpi Laydena w Sony Worldwide Studios. Co ciekawe, jak donosi The Wall Street Journal ze swojego stanowiska w Sony zrezygnował również Atsushi Morita - prezes SIE Japan Asia. W tym przypadku poznaliśmy jednak powód odejścia, pan Morita przechodzi po prostu na emeryturę.

źródło: twitter