Shazam! Gniew bogów – gdzie obejrzeć cały film? Blockbuster już dostępny w Polsce!

Już za chwilę do Polski trafi druga część Shazam!, czyli opowieści o małoletnim chłopcu, Billym Batsonie, który nieoczekiwanie zyskał niezwykłe moce. Gdzie najlepiej zobaczyć nowy film z uniwersum DC?

Gdzie obejrzeć film?

Shazam! Gniew bogów to nowy film z uniwersum DC. Opowie on o dalszych losach Billy'ego Batsona i jego superbohaterskiego alter ego. Tym razem chłopiec i jego przyjaciele będą musieli stawić czoło trzem żądnym zemsty córkom Zeusa: Hesperze Kalypso i Anthei. Billy będzie musiał maksymalnie wykorzystać swoje niezwykłe umiejętności, by odeprzeć atak bogiń.

Polska premiera filmu odbędzie się w piątek, 17 marca 2023 roku – superprodukcja będzie oczywiście dostępna we wszystkich multipleksach, a więc w Cinema City, Heliosie, sieci Multikino i Novekino.

fot. DC Studios

Niestety, tym razem kina nie przewidują żadnych maratonów filmowych, na których można by obejrzeć obie części Shazama.

Jakie seanse są dostępne?

Jak na superprodukcję przystało, Shazam! Gniew bogów będzie dostępny na bardzo wielu seansach. Jakie pokazy zapewniają kina?

Cinema City

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz;

– standardowy, dwuwymiarowy obraz; IMAX 2D – dwuwymiarowy obraz wyświetlony na wielkim ekranie.

– dwuwymiarowy obraz wyświetlony na wielkim ekranie. 4DX 2D – dwuwymiarowy obraz + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe;

– dwuwymiarowy obraz + ruchome fotele i dodatkowe efekty środowiskowe; ScreenX – film prezentowany na sali wyposażonej w dodatkowe ekrany boczne.

Helios

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz

Multikino

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz

Novekino

2D – standardowy, dwuwymiarowy obraz

Shazam! Gniew bogów będzie dostępny zarówno w wersji z napisami, jak i dubbingiem.

