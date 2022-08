She-Hulk: Daredevil i inni. Jakich superbohaterów i złoczyńców zobaczymy w serialu Disney+?

Po premierze trailera She-Hulk fanów Marvela zelektryzowała wieść, że w serii pojawi się Daredevil. To jednak niejedyny bohater MCU, który zagości w serialu o zielonej prawniczce. Premiera Mecenas She-Hulk już za kilka dni, a my przyglądamy się wszystkim superbohaterom i złoczyńcom, którzy pojawią się w opowieści.

Spis treści

She-Hulk (Jennifer Walters)

Kuzynka Bruce'a Bannera, prawniczka z Nowego Jorku. Po tym jak została ciężko ranna w wypadku, Bruce przetoczył jej swoją krew wraz ze zmutowanym DNA. W wyniku transfuzji Jennifer może przemieniać się w łagodniejszą wersję Hulka – pod wpływem silnych emocji staje się wielka, zielona i supersilna, ale zachowuje inteligencję, poczucie humoru i zdolność do panowania nad agresją. Do jej supermocy należy też superwytrzymałość i zdolność do leczenia się.

fot. Marvel Studios

Życie serialowej Jennifer mocno komplikuje się po przejściu mutacji. Nie dość, że musi mierzyć się z trudną karierą prawniczą i nieudanymi randkami, to w dodatku staje się celebrytką i lokalną mścicielką. W uporaniu się z problemami pomaga jej przyjaciółka Nikki Ramos oraz niezawodny Bruce Banner.

W rolę She-Hulk wciela się Tatiana Maslany.

Hulk (Bruce Banner)

Doskonale znany z kinowych filmów Marvela naukowiec, który w wyniku eksperymentu zyskał możliwość przemiany w zielonego, agresywnego stwora. W serialu zobaczymy jednak tzw. Smart Hulka, a więc spokojniejszą, inteligentną wersję superbohatera. Bruce pełni wobec Jennifer rolę mentora i w swoim domu na egzotycznej wyspie uczy ją, jak korzystać z supermocy. Zachęca też Jennifer do podjęcia walki z przestępczością i pokazuje jej dobre strony przemiany w She-Hulk.

fot. Marvel Studios

W rolę Hulka po raz kolejny wciela się Mark Ruffalo.

Daredevil (Matt Murdock)

Pojawienie się Diabła z Hell's Kitchen to największe zaskoczenie serialu o She-Hulk. Sami twórcy przyznają, że początkowo nie planowali wprowadzenia Daredevila do opowieści, jednak stwierdzili, że jest to właściwie niezbędne – w końcu i on, i Jennifer prowadzą prawniczo-superbohaterską działalność w Nowym Jorku. Od serialu o Daredevil minęło już sporo czasu, a ostatni występ superbohater zaliczył w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Jak duża będzie rola Matta Murdocka tego nie wiadomo, ale wszyscy fani superbohatera czekają na nią w prawdziwym napięciu.

fot. Marvel Studios

W rolę Daredevila ponownie wciela się Charlie Cox.

Wong

Do te pory Najwyższy Czarodziej i bibliotekarz Kamar-Taj pojawił się aż w 6 filmach MCU. Na czym będzie polegać jego rola w Mecenas She-Hulk? Tego na razie nie wiadomo, ale najprawdopodobniej będzie miała coś wspólnego z działalnością monstrum znanego jako Abominacja. W jednym z trailerów She-Hulk możemy zobaczyć Wonga składającego Jennifer oficjalną wizytę – Czarodziej najwyraźniej będzie potrzebował pomocy zielonej prawniczki.

fot. Marvel Studios

W rolę Wonga ponownie wciela się Benedict Wong.

Frog Man (Eugene Patilio)

Być może zauważyliście, że w trailerze She-Hulk oprócz Jennifer i Bruce'a pojawia się jeszcze jedna zielona postać. Jest to... Frog-Man, czyli Człowiek-Żaba. Kim jest to dziwne stworzenie? W komiksach o Spider-Manie to Eugene Patilio, syn złoczyńcy Vincenta Patilio działającego pod aliasem Leap Frog. W przeciwieństwie do ojca Eugene chce być superbohaterem, ale niezbyt mu to wychodzi. Jest dosyć komiczną postacią, nietraktowaną przez twórców zbyt poważnie. Nie wiadomo, jak duża będzie jego rola w serialu.

fot. Marvel Studios

Abominacja (Emil Blonsky)

Emil Blonsky, znany również jako monstrum o nazwie Abominacja, po raz pierwszy pojawił się w filmie z 2008 roku pt. Incredible Hulk. Lata później złoczyńca powrócił w produkcji Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Blonsky niegdyś był żołnierzem wysłanym do schwytania rozszalałego Hulka, ale w pewnym momencie postanowił wstrzyknąć sobie krew zielonego potwora. W efekcie zmienił się w gigantyczne monstrum, silniejsze i brutalniejsze od zmutowanego Bruce'a. W serialu Jennifer (ku swemu niezadowoleniu) zostanie oddelegowana do prawnego reprezentowania Blonsky'ego.

fot. Marvel Studios

Jako Abominacja ponownie występuje Tim Roth.

Tytania

Główny czarny charakter sezonu i największa przeciwniczka She-Hulk. Komiksowa Tytania była niegdyś drobną, nieśmiałą dziewczyną, zastraszoną przez swoich rówieśników. Szansę na odbicie się od dna dostrzegła w sojuszu z Doktorem Doom. Przy użyciu supertechnologii złoczyńca obdarzył dziewczynę niezwykłymi mocami – Tytania była niesamowicie silna i wytrzymała, dzięki czemu mogła rywalizować nawet z Thorem. Serialowa kryminalistka pojawia się w barwnym wrestlerskim kostiumie i ostrym makijażu. Według twórców serialu jest prawdziwą influencerką.

fot. Marvel Studios

W rolę Tytanii wciela się Jameela Jamil.

Matador i Man-Bull

W teaserze She-Hulk o tytule Date możecie zobaczyć mężczyznę w ozdobnym stroju zasiadającego obok człowieka z głową byka. To nikt inny jak dwójka trzecioligowych złoczyńców, znanych jako Matador i Man-Bull. Ten pierwszy to Manuel Eloganto, pogromca byków, który poprzysiągł ludzkości zemstę, gdy został znienawidzony za okrucieństwo wobec zwierząt, z którymi walczył. Z kolei Człowiek-Byk to William Taurens, który swój niesamowity wygląd zyskał w wyniku przyjęcia dawki eksperymentalnego serum.

fot. Marvel Studios

Obaj złoczyńcy w komiksach byli przeciwnikami Daredevila.

Magik (Donny Blaze)

Drobny występ w teaserze She-Hulk zaliczył też niejaki Donny Blaze, tajemniczy magik, który jak sądzą fani, może być nawiązaniem do Ghost Ridera, Johnny'ego Blaze'a. Jak duża będzie rola Donny'ego w serialu i czy cokolwiek poza nazwiskiem łączy go z motocyklistą-mścicielem, tego na razie trudno się domyśleć.

fot. Marvel Studios

The Porcupine (Jeżozwierz)

Bez wątpienia jeden z najdziwniejszych bohaterów z uniwersum Marvela. W komiksach to złoczyńca Alexander Gentry, którego znakiem rozpoznawczym jest kolczasta zbroja. Jednakże Jeżozwierz, którego można dostrzec na trailerze She-Hulk bardziej przypomina Gockinga, członka drużyny Thunderbolts i Masters of Evil, późniejszego chłopaka Spider-Woman (Jessicki Drew).

fot. Marvel Studios

The Wrecking Crew (Ekipa Rozbiórkowa)

Drużyna złoczyńców, w której skład wchodzi Wrecker, Bulldozer, Piledriver i Thunderball. W komiksach ich działalność polegała na wymuszaniu okupu pod groźbą wysadzania miejskich budynków. Ich moce miały związek z Lokim – jeden z członków ekipy został obdarzony nadludzkimi zdolnościami w wyniku pomyłki, którą popełnił przyzywany przez boga kłamstwa czarnoksiężnik Karnilla.

