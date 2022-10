She-Hulk – Marvel potwierdził sezon 2? Nieoczekiwane zakończenie serialu

Sezon 1 przygód Jennifer Walters właśnie dobiegł końca, a fani zielonej prawniczki z pewnością chcieliby wiedzieć, co dalej z serialem. Jest całkiem prawdopodobne, że w finałowym odcinku sezonu pojawiła się mini zapowiedź 2. sezonu She-Hulk. O co dokładnie chodzi?

Wizyta u K.E.V.I.N.A., czyli nietypowy finał She-Hulk

Trzeba przyznać, że w finale 1. sezonu She-Hulk nie brakowało atrakcji. Po tym jak Jennifer wpadła na coachingowe spotkanie Emila Blonsky'ego i odkryła, że to Phelps jest KrólemHulkiem sprawy przybrały dziwny obrót. Na tyle dziwny, że She-Hulk postanowiła interweniować u instancji wyższej, czyli u scenarzystów serialu. Po przeciśnięciu się przez aplikację Disney+ i dotarciu do hollywoodzkiego studia, mecenaska odkryła jednak, że twórcy są zadowoleni ze swojej pracy i nie mają zamiaru zmieniać zakończenia sezonu. Pozostało więc tylko jedno: porozmawiać z wszechwładnym Kevinem Feige, czyli szefem Marvel Studios.

Jak się jednak okazało, Kevin, a raczej K.E.V.I.N. to nie człowiek, a zaawansowana sztuczna inteligencja, od lat generująca koncepcje marvelowskich filmów. AI nie był jednak głuchy na argumenty Jennifer i wprowadził do finału sugerowane przez nią zmiany. Przy okazji She-Hulk spróbowała wyciągnąć od K.E.V.I.N.A informacje na temat drugiego sezonu swojego serialu... ale w tym momencie sztuczna inteligencja okazała się sprytniejsza i wycofała się z rozmowy.

Nieco bardziej otwarci byli scenarzyści serii – tuż po wejściu Jennifer do ich pokoju, można było usłyszeć, jak debatują nad utrzymaniem sezonu 2 w konwencji snu... Czy w takim razie kolejny sezon She-Hulk rzeczywiście powstanie?

She-Hulk – kiedy sezon 2?

Fakty są takie, że Marvel nie ogłosił jeszcze decyzji w sprawie kontynuacji przygód zielonej prawniczki. Wydaje się jednak, że twórcy rozważają stworzenie kolejnych odcinków – żarty w zakończeniu sezonu 1 nastrajają w tym temacie bardzo pozytywnie.

O czym może opowiedzieć kontynuacja She-Hulk? Cóż, Jennifer wydaje się bardzo zdeterminowana, by utrzymać znajomość z Mattem Murdockiem, tak więc losy tego romansu wydają się sensownym wątkiem. Oczywiście miło będzie ponownie spotkać szalonych przyjaciół i przeciwników zielonej superbohaterki, dobrym pomysłem byłby również powrót Blonsky'ego, choć na to prawdopodobnie trudno liczyć. Nie oznacza to jednak, że w serialu nie mogłyby się znaleźć występy innych gwiazd. Zapytana o przyszłe caemos reżyserka serialu, Kat Coiro, powiedziała:

Koncepcja [nadludzkiej] kancelarii prawnej daje nieskończone możliwości. Możesz sprawić, by dosłownie każda postać, która kiedykolwiek istniała w MCU przeszła przez te drzwi. (...) Jeśli chodzi o tę kwestię, sky is the limit.

Jeśli więc drugi sezon She-Hulk rzeczywiście powstanie, będziemy mogli liczyć na nieoczekiwane pojawienie się różnych postaci z komiksów i filmów Marvela. Czy jednak Jennifer Walters ponownie pojawi się na sądowej sali? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

