She-Hulk: data premiery, fabuła, trailery. Wszystko, co wiemy o serialu Disney+

Hulk kojarzy się głównie z wielkim, zielonym i agresywnym potworem, ale już wkrótce może się to zmienić. Nadciąga bowiem nowa wersja kultowego bohatera, czyli... She-Hulk! Jennifer Walters jest również zielona i bardzo duża, ale do tego jest prawniczką. Co z tego wyniknie? Przekonacie się już niedługo, a na razie zajrzyjcie do naszego tekstu o nowym serialu Disneya i MCU, czyli Mecenas She-Hulk!

Spis treści

Mecenas She-Hulk – informacje o serialu

Jennifer Walters to kuzynka dobrze znanego z kinowych filmów Bruce'a Bannera. Jest ambitną i zapracowaną 30-kilkuletnią prawniczką, a oprócz tego od czasu do czasu zmienia się w potężną, zieloną istotę znaną jako She-Hulk. Serial o jej losach stanowi element 4 fazy uniwersum Marvela.

Serial opowie o życiu Jennifer, które na skutek superbohaterskiej przemiany bardzo się skomplikowało. Nie dość, że kobieta musi się zmagać z karierą prawniczki i randkowaniem, to jeszcze czeka ją walka z zastępami wrogów.

Sezon 1 – fabuła

Pierwsza odsłona serialu wprowadzi widzów w genezę She-Hulk. W komiksach Jennifer została przemieniona w damską wersję Hulka po wypadku samochodowym. By uratować życie kuzynki, Bruce przetoczył jej swoją krew, a wraz z nią zmutowane DNA. W trailerze serialu przez krótką chwilę widzimy rozbity samochód, co może świadczyć o tym, że Disney podążył podobną drogą, co autorzy komiksów.

Jennifer jako She-Hulk staje się oczywiście wielka i zielona, ale zachowuje spryt, inteligencję i poczucie humoru. Bruce pomaga jej w odnalezieniu się w nowej roli, ucząc kontrolowania swojej mocy.

Pierwszy sezon wprowadzi też villainów, z którymi będzie musiała mierzyć się Jennifer. Na pewno pojawi się Emil Blonsky, który w komiksach po przyjęciu dawki serum Super-żołnierza oraz krwi Hulka zmienia się w monstrum znane jako Abomination.

fot. https://www.instagram.com/disneyplus/

Fani wychwycili też nawiązanie do postaci znanej jako Tytania. Na ścianie sypialni Jennifer znajduje się mianowicie plakat Snu nocy letniej, dramatu Szekspira, w którym Tytania była jedną z kluczowych postaci. Komiksowa bohaterka o tym samym imieniu, w pierwszej wersji była wrestlerką, w drugiej zaś dziewczyną z biednej rodziny, która marzyła o supermocach, by odegrać się na dręczących ją rówieśnikach. W trailerze She-Hulk możecie zobaczyć kobietę w kolorowym wrestlerskim kostiumie.

Data premiery She-Hulk

Na platformie Disney+ pierwszy odcinek serialu pojawi się 18 sierpnia 2022 roku na Disney+. Odcinki będą liczyły po 30 minut.

Obsada serialu

W Mecenas She-Hulk zobaczymy nowych aktorów i postaci, ale nie zabraknie też znajomych twarzy.

Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Masona) zagra Jennifer Walters, czyli She-Hulk. Towarzyszyć jej będzie Mark Ruffalo (Spotlight, Avengers) jako Bruce Banner, a więc Hulk.

W obsadzie pojawi się także:

Tim Roth (Wściekłe psy) jako Emil Blonsky aka Abomination;

(Wściekłe psy) jako Emil Blonsky aka Abomination; Benedict Wong (Shang-Chi i Legendy dziesięciu pierścieni) jako Wong;

(Shang-Chi i Legendy dziesięciu pierścieni) jako Wong; Jameela Jamil (Wyjdź za mnie) jako Tytania;

(Wyjdź za mnie) jako Tytania; Ginger Gonzaga (Grace i Frankie) jako Nikki.

W serialu zagra także Josh Segarra, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry i Jon Bass.

She-Hulk z pierwszym trailerem!

Do sieci trafiła właśnie pierwsza zapowiedź serialu Disney+:

Magazyn Empire opublikował również promocyjne zdjęcie z serialu, na którym zobaczycie She-Hulk w eleganckim wydaniu:

fot. Empire Magazine

Tatiana Maslany : She-Hulk to serial prawniczy [06.07.2022]

W wywiadzie udzielonym magazynowi Empire, Tatiana Maslany niedawno opowiedziała o tym, jak będzie zachowywać się She-Hulk:

Ona naprawdę jest antytezą większości narracji o superbohaterach. Jest w niej ten wspaniały element zaprzeczenia, z którym można empatyzować. Dla mnie chodziło o odrzucanie tego, co się wydarzyło, tak długo, jak to tylko możliwe, bo to właśnie powoduje zabawne napięcie między Jennifer i She-Hulk.

Co więcej, wygląda na to, że prawnicza kariera Jennifer nie będzie tylko tłem dla superbohaterskiej opowieści, ale ważnym elementem historii:

Obszar, w którym robi karierę jest zdominowany przez mężczyzn, jest niesamowicie zdradliwy i zhierarchizowany. Kiedy [Jennifer] ogarnia superludzkie sprawy, stykamy się z zabawnymi postaciami, których broni lub którym się przeciwstawia. To prawniczy serial w naprawdę absurdalnym wydaniu.

She-Hulk w pełnej krasie na nowym trailerze [25.07.2022]

Na tegorocznym Comic-Conie Disney zaprezentował kolejny trailer serialu, który do sieci trafi już 18 sierpnia. Klip skupia się głównie na wspólnych treningach Jennifer i Bruce'a Bannera – jak się okazuje, świeżo upieczona superbohaterka radzi sobie zaskakująco dobrze, mimo nietypowych metod coachingowych Hulka.

Dzięki zwiastunowi możecie też rzucić okiem na Emila Blonsky'ego, czyli Abomination oraz trochę lepiej przyjrzeć się Tytanii. Koniecznie zwróćcie też uwagę na ostatnie sceny trailera...

Serial zapowiada się lekko i komediowo; wszystko wskazuje na to, że superbohaterska praca będzie tu traktowana z przymrużeniem oka. Co ciekawe, w trailerze Jennifer "przypadkowo" łamie czwartą ścianę i rzuca ironiczną uwagę wprost do widzów. Czy takich chwytów w stylu Fleabag będzie w serialu więcej? Mamy szczerą nadzieję!

Better Call She-Hulk? Oto nowy plakat serialu [25.07.2022]

Jak już pisaliśmy, według Tatiany Maslany, She-Hulk to przede wszystkim serial prawniczy. Jennifer ma w końcu za zadanie zajmować się klientami o nadnaturalnych zdolnościach, w tym złoczyńcą Emilem Blonskym. Wnioskując po nowym plakacie serialu, reklamy z usługami prawniczki znajdą się w całym Nowym Yorku:

fot. Disney+

Fani Marvela już zastanawiają się, czy Jennifer okaże się lepszą prawniczką niż Daredevil czy... Saul Goodman. Trzeba przyznać, że klienci She-Hulk prawdopodobnie będą bardziej wymagający niż przestępcy, z którymi mierzy się bohater serialu Better Call Saul.

Potrzebujecie porady prawnej? Oto namiary na She-Hulk [26.07.2022]

Jak już wspomnieliśmy, Jennifer będzie zajmować się udzielaniem porad prawnych osobom o nadnaturalnych umiejętnościach. Na oficjalnym plakacie z serialu można dostrzec fragment reklamy, który informuje o usługach Jennifer – dziś możemy dokładnie przyjrzeć się ofercie zielonej prawniczki:

fot. Disney+

Jeśli więc jesteś superczłowiekiem, od dziś możesz zyskać wyspecjalizowaną przedstawicielkę prawną.

Jestem Hulkiem, czyli zielona Jennifer Walters w nowym klipie [28.07.2022]

Głodni nowych informacji o She-Hulk? Disney odpowiedział na potrzeby fanów i opublikował krótki spot, dzięki któremu możecie zobaczyć nowe materiały z serialu i przekonać się, co na jego temat uważają sami twórcy:

Premiera She-Hulk już za niecałe 3 tygodnie na Disney+.

Wady i zalety bycia Hulkiem na nowym klipie z serialu! [02.08.2022]

Zastanawialiście się kiedyś, czy fajnie jest być Hulkiem? Zdaniem Jennifer Walters nieszczególnie, ale jej kuzyn Bruce wydaje się być innego zdania. Disney opublikował kolejny spot z serialu, na którym możecie zobaczyć, jak kuzyni wspólnie trenują, a Hulk przekonuje Jennifer, że bycie zieloną superbohaterką może mieć też dobre strony.

Wygląda na to, że Jennifer szybko zacznie sobie dobrze radzić jako She-Hulk. Który z elementów bycia Hulkiem podoba się Wam najbardziej?

Mecenas She-Hulk z nową datą premiery! [05.08.2022]

Po niedawnej opóźnionej premierze Andora dotarła do nas informacja o przesunięciu daty premiery kolejnego serialu. Tym razem chodzi niestety o She-Hulk... na szczęście wszyscy oczekujący na debiut opowieści o zielonej prawniczce nie muszą się szczególnie martwić. Serial zaliczy co prawda obsuwę, ale niedużą – zaledwie jednodniową. Data premiery na Disney+ została przeniesiona z 17 sierpnia na 18 sierpnia 2022 roku.

Na osłodę możecie obejrzeć nowy teaser zapowiadający premierę Mecenas She-Hulk:

Daredevil i Tytania na nowym teaserze Mecenas She-Hulk! [08.08.2022]

Do premiery She-Hulk zostało tylko 10 dni i wygląda na to, że Disney postanowił rozpieścić fanów Marvela. W sieci pojawił się bowiem kolejny teaser serialu! Dzięki niemu możemy całkiem dobrze przyjrzeć się Daredevilowi (Charlie Cox) oraz Tytanii (Jameela Jamil):

Wciąż nie jest do końca jasne, jak duża będzie rola Daredevila w serialu o She-Hulk. Może ona nie być zbyt rozbudowana, biorąc pod uwagę, że twórcy początkowo w ogóle nie planowali wprowadzenia Matta Murdocka do opowieści o zielonej prawniczce. Z drugiej strony wszyscy są doskonale świadomi popularności tego superbohatera, być może więc czeka nas coś więcej niż tylko cameo. Zwłaszcza że Daredevil w She-Hulk otrzyma nowy żółto-czerwony kostium.

W nowym teaserze możemy zobaczyć też Tytanię – supersilną, superwytrzymałą nemezis Jennifer. Jej znakiem rozpoznawczym jest kostium wrestlerki i bujna, kasztanowa fryzura. Według showrunnerki, Jessiki Gao, serialowa Tytania będzie nie tylko przestępczynią, ale także influencerką – prawdopodobnie możemy się więc spodziewać meta komentarzy na temat całej influencerskiej kultury!

She-Hulk na randce, czyli kolejny teaser serialu!

Coraz mniej czasu zostało do premiery Mecenas She-Hulk, a Disney podkręca napięcie jak tylko umie. Do sieci trafiła właśnie kolejna zapowiedź serialu – na krótkim klipie możemy zobaczyć, co się dzieje, gdy zielona Jennifer idzie na randkę:

Wygląda na to, że bycie Hulkiem wcale nie jest takie złe, nawet jeśli trzeba ubierać się w spandexową bieliznę. Co ciekawe, na teaserze widać też co w wolnym czasie porabia Emil Blonsky – villain najwyraźniej założył coś, co wygląda jako koło wsparcia dla superłotrów.

