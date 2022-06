Shein: te tanie gadżety zwiększą twój komfort w domu [24.06.2022]

Całe życie zastanawiamy się, jak skutecznie ułatwić sobie codzienne obowiązki, zaoszczędzić czas i zwiększyć swój komfort. Czasem wystarczy całkiem niewiele - drobne gadżety z Shein przydadzą się niemal każdemu. Sprawdź, co kryje oferta serwisu.

Shein: te tanie gadżety zwiększą twój komfort w domu

Wraz z upływem lat rośnie dostępność coraz nowocześniejszej elektroniki, innowacyjnych sprzętów oraz akcesoriów. Mamy do dyspozycji wiele sklepów oraz internetowych seriwsów, które wychodzą na przeciw naszym oczekiwaniom. Tym razem, wzięliśmy pod lupę znany serwis Shein, aby sprawdzić czy warto zainteresować się tamtejszą tamtejszą ofertą sprzętów i akcesoriów do domu. Ku naszemu zdziwieniu, znaleźliśmy wiele przydatnych gadżetów. Co warto kupić? Oto nasze zestawienie najciekawszych pozycji!

Zewnętrzna lampa LED

Wymiary: wys. 10 cm, szer. 7,5 cm, dł. 2 cm

Napięcie: 1.2 V

Kolor światła: Żółty

Zasilanie: Do powtórnego ładowania

Materiał: ABS

Certyfikat Ładowarki: CE

Baterie dołączone do zestawu: Tak

Zobacz również:

Odświeżacz do lodówki

Wymiary: dł. 12 cm, śr. 3,5 cm

Certyfikat Ładowarki: FCC, CE

Zasilanie: Przewód zasilający USB

Baterie dołączone do zestawu: Tak

Nawilżacz w kształcie planety

Wymiary: wys. 10,5 cm, szer. 10,5 cm, dł. 13,8 cm

Materiał: PC

Certyfikat Ładowarki: FCC, CE

Zasilanie: Przewód zasilający USB

Baterie dołączone do zestawu: Nie

Elektryczny otwieracz do wina

Wymiary: wys. 23,1 cm, szer. 4,8 cm, dł. 4,8 cm

Materiał: ABS

Certyfikat Ładowarki: CE

Baterie dołączone do zestawu: Nie

Biurkowy odkurzacz

Wymiary: wys. 8,3 cm, szer. 8,7 cm dł. 10 cm

Materiał: Plastik

Certyfikat Ładowarki: CE

Zasilanie: Do powtórnego ładowania

Baterie dołączone do zestawu: Tak

Mini wentylator elektryczny

Wymiary: wys. 7,8 cm, szer. 2,7 cm dł. 13,8 cm

Materiał: Plastik

Certyfikat Ładowarki: CE

Zasilanie: Do powtórnego ładowania

Baterie dołączone do zestawu: Tak

Mini nawilżacz powietrza

Wymiary: wys. 8,8 cm, szer. 8,8 cm, dł. 14,3 cm

Materiał: ABS

Certyfikat Ładowarki: CE

Zasilanie: Przewód zasilający USB

Baterie dołączone do zestawu: Nie

Wentylator elektryczny biurkowy

Wymiary: wys. 13,8 cm, szer. 13,8 cm, dł. 29,3 cm

Materiał: Plastik

Certyfikat Ładowarki: FCC, CE

Zasilanie: Przewód zasilający USB

Baterie dołączone do zestawu: Nie

Taśma oświetleniowa LED

Do wyboru: 1m, 2m, 3m, 5m (5V)

Certyfikat Ładowarki: CE

Baterie dołączone do zestawu: Nie

Zasilanie: Przewód zasilający USB

Rodzaj: Światła LED

Materiał: Miedź

