Sherlock Holmes: Crimes and Punishments - dzisiaj do wzięcia za darmo

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments - czyli Sherlock Holmes: Zbrodnia i kara - to gra, która pozwala wejść w skórę legendarnego detektywa. Dzisiaj pojawi się za darmo w Epic Games Store.

Gra Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ujrzała światło dzienne 30 września 2014 roku. Za jej powstanie odpowiada Frogwares, które stworzyło całą serię gier przygodowych z detektywem w roli głównej. W tej części postawiono na widok z perspektywy trzeciej osoby oraz aż sześć odmiennych spraw do rozwiązania. Wśród nich znajdują się m.in. zagadkowa kradzież, morderstwo oraz porwanie. Podczas prowadzenia każdego śledztwa staje się przed różnorakimi wyborami, w tym moralnymi, a podejmowane decyzje mają wpływ na wszystkie zamieszane w daną sprawę osoby. Za oprawę graficzną odpowiada silnik Unreal Engine, dzięki czemu mimo upływu lat prezentuje się ona świetnie.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments będzie dostępne za darmo od dzisiaj, od godziny 17:00 do 16 kwietnia. Każdy, kto doda ten tytuł do swojej biblioteki w Epic Games Store, zachowa go na zawsze. A jeszcze przez kilka godzin można wzbogacić się o aktualnie bezpłatne Gone Home, Hob oraz Drawful 2.

