Shopee: AGD w niskich cenach - sprawdzamy najlepsze oferty [18.08.2022]

Platforma sprzedażowa Shopee oferuje wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Tym razem przyglądamy się małym sprzętom AGD. Co warto kupić?

Shopee to aktualnie jedna z najpopularniejszych platform e-commerce, która umożliwia zakup produktów z różnych kategorii w niskich cenach. Postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie i wybrać najciekawsze urządzenia i akcesoria z kategorii AGD. Sami zobaczcie.

Odkurzacz pionowy Maltec 5w1

To odkurzacz pionowy, który sprawdzi się podczas sprzątania różnego rodzaju powierzchni - od podłóg i dywanów, po meble, tapicerki i wnętrze samochodu. Urządzenie posiada moduł ręczny, który umożliwia wygodne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Odkurzacz nie posiada worka, a jedynie specjalny pojemnik wyposażony w filtr - zbiornik ma pojemność 0,5 l. W zestawie znajdziemy teleskopową rurę, końcówkę do podłóg oraz końcówkę 2w1. Niestety sprzęt nie jest bezprzewodowy - aczkolwiek długość kabla to 5 metrów.

Wolnowar Camry CR 6410

Wolnowar, jak sama nazwa może wskazywać, to urządzenie gotujące dłużej niż podczas gotowania w tradycyjnym garnku. Różnicą jest nie tylko czas przygotowania potraw, gdyż przy gotowaniu dłuższym w niższej temperaturze, są one bogatsze w mikroelementy i witaminy, które ulegają zniszczeniu w temperaturze bliskiej wrzeniu. Wolnowar posiada poć wynoszącą 300 W oraz programator czasowy od pół godziny do nawet 24 godzin.

Blender ręczny Lafe z akcesoriami

Wielofunkcyjny blender ręczny 3w1 to urządzenie, które sprawdzi się w każdej kuchni. Umożliwia rozdrabnianie, miksowanie, szatkowanie czy przygotowywanie kremów, sosów czy zup. Moc urządzenia to 800 W. Blender wyposażono w dwa przyciski sterujące prędkością. W zestawie znajdziemy kubek o pojemności 600 ml, „trzepaczkę” – specjalna końcówka do ubijania piany i robienia wszelkiego rodzaju sosów lub deserów oraz rozdrabniacz z nożem ze stali nierdzewnej.

Robot kuchenny Eldom R110

To niewielki i poręczny robot kuchenny, umożliwiający ubijanie i mieszanie - posiada 5 stopni prędkości do wyboru. W zestawie znajdziemy wymienne końcówki. Moc urządzenia to 400 W.

Przenośny wentylator USB

Mały gadżet, który może przydać się idealnie podczas upalnych dni podczas pracy przy biurku. Wentylator jest zasilany przez USB, prze co nie wymaga zewnętrznego zasilania. Jego rozmiary to: 150 x 80 x 145 mm, natomiast średnica wentylatora wynosi 96 mm.

Kamerka bezprzewodowa IP Evkvo CCTV

Kamerka bezprzewodowa współpracuje z Alexa Echo Show. Umożliwia zaprogramowanie wybranych kierunków (do 10) w celu szybkiego dostępu do podglądu. Automatycznie śledzi wykryty ruch, nagrywa w podczerwieni oraz obsługuje 4-krotny zoom.

Odkurzacz pionowy Xiaomi Deerma DX700s

To odkurzacz pionowy z odłączanym modułem ręcznym. Sprawdzi się do czyszczenia wielu różnych powierzchni - nie tylko dywanów czy podłóg twardych, ale także mebli czy tapicerek. Urządzenie posiada trzy wymienne końcówki: szczotka do podłóg, szczotka do kurzu oraz ssawka do szczelin. Moc silnika wynosi 600 W, a siła ssania to 15000 Pa. Zbiornik na zanieczyszczenia ma 0,8 l.

Elektryczny młynek do kawy Esperanza

To obowiązkowe akcesorium dla wszystkich kawoszy. Jeśli chcesz cieszyć się świeżym aromatem zmielonej kawy, warto pomyśleć o tym urządzeniu. Młynek został wyposażony w dwuskrzydłowy nóż ze stali nierdzewnej, który zmieli każdy rodzaj kawy, a także przyprawy czy orzechy. Posiada silnik o mocy 120-160W, funkcję pulsacyjną. Jego pojemność to 50 g.

Mini blender do siekania

To niewielkie urządzenie, które może ułatwić pracę w kuchni. Elektryczny rozdrabniacz nadaje się do siekania czosnku, imbiru, marchewki czy innych niewielkich warzyw. Został wyposażony w trójskrzydłowe ostrze ze stali nierdzewnej oraz plastikowy zbiornik na żywność o pojemności 250 ml. Co istotne urządzenie działa bez podłączania do prądu (posiada baterię 1200 mAh).

