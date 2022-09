Inteligentny dom staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, a to w wyniku poszerzającej się oferty i przystępniejszych cen. W celu poszukiwania atrakcyjnych urządzeń i gadżetów Smart Home, zajrzeliśmy na platformę Shopee.

Idea Smart Home

Inteligentny dom nie jest już futurystyczną wizją, a rzeczywistością. Aż trudno uwierzyć, że jego początków powinniśmy doszukiwać się w XX wieku. Początkowo, skupiano się jednak na automatyce budowlanej, określenie Smart Home zaistniało w przestrzeni publicznej m.in. za sprawą Microsoft w latach 90-tych. Dziś, jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w wielu domach - obsługa urządzeń i sprzętów nigdy nie była tak prosta. Zdalne sterowanie umożliwia zachowanie większej kontroli, a nawet i bezpieczeństwa. Na rynek trafia coraz więcej producentów oferujących produkty działające w tytułowej idei, a co za tym idzie - są one coraz bardziej przystępne cenowo. Dobrym przykładem może być m.in. sieć sklepów Action lub Lidl Smart Home. Tym razem, postanowiliśmy pójść krok dalej i poszukać tanich oraz praktycznych artykułów Smart Home na platformie Shopee!

Shopee: Smart Home - zobacz, co znaleźliśmy w serwisie

Robot sprzątający z mopem

Powyższy robot umożliwia dogodne sprzątanie oraz mopowanie - wewnątrz, zainstalowano bezszczotkowy silnik oraz akumulator Li-Ion o pojemności 2600 mAh. Pozwala to na nieustanną pracę przez około 80 - 100 minut (czas ładowania 5h). Pojemność zbiornika na kurz wynosi 300 ml (tak, jak i w przypadku naczynia na wodę). Wychwytywanie nieczystości odbywa się z udziałem filtra HEPA.

Przełącznik światła

Sterowanie oświetleniem z poziomu smartfona? Wystarczy wyposażyć swój dom w inteligentny przełącznik. Powyższy gadżet jest kompatybilny również z Amazon Echo i Google Home. Gadżet nie wymaga połączenia z bramką, funkcjonowanie jest możliwe za pośrednictwem Wi-Fi. Przełącznik pokryto hartowanym szkłem, dzięki czemu idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza.

Żarówka E27 RGB

Jeśli chcesz uzyskać klimatyczne oświetlenie, warto rozważyć najprostsze z rozwiązań, a mianowicie - specjalną, inteligentną żarówkę. Jest zdolna do przyciemniania oraz zmiany koloru emitowanego światła. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem Tuya Smart Life oraz asystentów głosowych takich jak Alexa lub Google Home. Z ich poziomu możemy również zgasić lub zapalić żarówkę w danym pomieszczeniu.

Taśma oświetleniowa RGB

Wprowadzenie nastrojowego oświetlenienia jest możliwe również poprzez taśmę RGB. Budowa i smukłość pozwala na wszechstronne zastosowanie. Sterowanie LEDami SMD5050 jest możliwe za pomocą dołączonego pilota na podczerwień z 44 klawiszami. Możemy dowolnie zmieniać nasilenie światła, jasność oraz barwę. Długość taśm wynosi od 5 do 20 metrów.

Czujnik ruchu Sonoff

Dbając o bezpieczeństwo w domu, warto wyposażyć się w czujnik ruchu. Gdy wykryje on niepożądane działanie, automatycznie wysyła stosowny komunikat do aplikacji/bramki. Jest to mały, kompaktowy gadżet - pozostaje niezauważalny. Do prawidłowego funkcjonowania konieczne jest zastosowanie Sonoff Bridge ZigBee lub ZigBee Tuya.

Wszystkie powyższe produkty pochodzą wyłącznie od Super Sprzedawców. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warunkach i udogodnieniach podczas zakupów na Shopee, zajrzyj do naszego wpisu: Shopee od roku w Polsce - dlaczego warto kupować na platformie?