Shopee: hulajnogi elektryczne w atrakcyjnych cenach – wybraliśmy najciekawsze modele [15.07.2022]

Czy wiesz, że na platformie sprzedażowej Shopee znajdziesz różne modele hulajnóg elektrycznych? Sprawdzamy, jakie e-hulajnogi można tam kupić i w jakich cenach.

Postanowiliśmy przyjrzeć się, jakie hulajnogi elektryczne są dostępne na platformie Shopee i czym się wyróżniają. Towarzyszą im korzystne ceny i ciekawy design. Sprawdź nasze zestawienie.

Techlife L5T

W Techlife L5T zastosowany został akumulator litowo-jonowy o pojemności 13Ah/36V. Pełne naładowanie pozwoli na pokonanie dystansu do 40 km. Pojazd jest przystosowany do jazdy zimą – hulajnogę wyposażono w dwie 10-calowe pompowane opony, które pozwalają na poruszanie się nie tylko po kostce brukowej, ale i po drodze żwirowej i trawie. W oponach zastosowano głębszy bieżnik – dzięki temu możliwa jest jazda w warunkach zimowych na mokrej i śliskiej nawierzchni.

Hulajnogę wyposażono w wygodny wyświetlacz LCD. Z przodu oraz z tyłu pojazdu zamontowano mocne oświetlenie LED. Pojazd został też wyposażony w przednie oraz tylne tarczowe hamulce, a producent zapewnia, że dzięki nim uzyskano bardzo krótką drogę hamowanie nawet na mokrej i śliskiej nawierzchni. Dodatkowo, hulajnoga ma przedni amortyzator sprężynowy oraz amortyzator pneumatyczny tylny.

Ninebot Segway KickScooter MAX G30P

Ninebot KickScooter MAX to flagowy model skutera elektrycznego firmy Segway. Silnik elektryczny o mocy 350 W został zamontowany w tylnym kole. Pozwala na osiągnięcie prędkości do 30 km/h, jednak przypominamy, że obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają prędkość maksymalną 25 km/h. Hulajnogę wyposażono w akumulator o pojemności 15000 mAh, co pozwala na przejechanie do 65 km na jednym ładowaniu. Napełnienie baterii zajmuje do 6 godzin. Co więcej, w hulajnodze zastosowano system regeneracji energii, który zamienia energię kinetyczną na energię elektryczną.

Pojazd poradzi sobie z maksymalnym nachyleniem terenu pod kątem 15 stopni. Hulajnoga posiada 10-calowe koła bezdętkowe z antypoślizgowym bieżnikiem. Dodatkowo, na przednim kole zamontowano mechaniczny hamulec bębnowy, a na tylnym – elektroniczny.

SENCOR SCOOTER ONE 2020

Scooter One 2020 wyposażono w silnik o mocy 350W, który umożliwia osiągnięcie prędkości do 25 km/h. Pojazd posiada akumulator o pojemności 7500 mAh, który umożliwia przejechanie do 25 km na jednym naładowaniu.

Do wyboru są dwa tryby: standard (prędkość do 20 km/h) oraz sport (prędkość do 25 km/h). W tym modelu zastosowano perforowane opony w rozmiarze 8.5 cala. Hulajnoga posiada też podwójny układ hamulcowy – elektryczny (silnik) oraz mechaniczny (hamulce tarczowe). Pojazd poradzi sobie z maksymalnym nachyleniem terenu pod kątem 15 stopni.

Techlife X5

Techlife X5 wyposażono w silnik o mocy 550 W. Rozwija prędkość do 30km/h (przypominamy jednak o obowiązującym ograniczeniu do 25 km/h) i radzi sobie z nachyleniem terenu pod kątem maksymalnie 15 stopni. Pojazd posiada wygodną regulację wysokości kierownicy, 3 tryby jazdy i podwójny amortyzator, a także podręczny wyświetlacz LCD.

Ten model wyposażono w akumulator o pojemności 10,4 Ah. Na pełnym naładowaniu można pokonać dystans do 35 km.

Bogist M5 Pro

Bogist M5 Pro ma silnik o mocy 500 W. Jest w stanie rozwinąć prędkość do 40-50 km/h (zgodnie z przepisami, warto jednak pamiętać o ograniczeniu prędkości do 25 km//h). Producent określa maksymalny zasięg na jednym ładowaniu w przedziale 35-40 km – zależnie od wagi użytkownika i pojemności akumulatora.

Hulajnoga ma wygodne siedzisko oraz konstrukcję wykonaną ze stali węglowej. Pojazd wyposażono w 12-calowe opony pneumatyczne. Poradzi sobie z terenem nachylonym pod kątem maksymalnie 12 stopni.

Kugoo Kirin S1 PRO

W Kugoo Kirin S1 PRO zastosowano akumulator o pojemności 7,5 Ah. Pozwoli on na przejechanie nawet 30km na jednym naładowaniu. Czas ładowania to 4-5 godzin. Atutem pojazdu są 8-calowe solidne opony przeciwwybuchowe o strukturze plastra miodu, a także amortyzacja. Hulajnoga ma jasne światła LED oraz tylne światło ostrzegawcze.

FAST WHEELS PRO

FAST WHEELS PRO wyposażono w silnik o mocy 250 W. Ma dwa reflektory – z przodu i z tyłu urządzenia. Zamontowano w niej ręczny hamulec tarczowy. Dodatkowo, hulajnoga posiada wbudowany licznik prędkości oraz wskaźnik naładowania baterii. Do dyspozycji użytkownika jest specjalna aplikacja REBEL Fastwheels PRO, która nie tylko wskaże aktualną prędkość, ale pozwala także na ograniczenie prędkości lub ustawienie tempomatu. Ponadto, aplikacja obliczy szacowany dystans, na jaki pozwala stopień naładowania baterii.

