Shopee: kupony, które pozwolą Ci zaoszczędzić

Nowa platforma w Polsce wywołała nie lada zainteresowanie. W szerokiej ofercie firmy niemal każdy może znaleźć coś dla siebie, dlatego warto zapoznać się z panującymi rabatami na Shopee. Kupony to świetna okazja do zakupu i przetestowania produktów - bez obaw o nadszarpnięcie budżetu.

Shopee zamierza na stałe zagościć na naszym rynku, co równocześnie wpływa na większy wybór różnorodnych produktów. Jako że od dawna mamy dostęp do polskiej witryny AliExpress, jest to swoista konkurencja. Jak przyciągnąć klientów? Rabatami! Przedstawiamy zestawienie najlepszych aktualnych kuponów rabatowych w witrynie Shopee.

Produkt za 1 zł lub 15 zł rabatu

Aby skorzystać z promocji dla nowych użytkowników i odebrać prezent powitalny, wystarczy zarejestrować się w aplikacji. Szereg produktów za 1 zł jest dostępny we wspomnianej aplikacji, są to m.in. artykuły spożywcze, kawa oraz żarówki LED. Kupon -15 zł obowiązuje przy zakupach wynoszących co najmniej 16 zł.

10 zł zniżki na dekodery i akcesoria

O zmianie sygnału w Polsce wie również Shopee. Z tej okazji mamy możliwość skorzystania z promocji na dekodery, która może łączyć się również z wyprzedażą! Aktualny kupon uprawnia do otrzymania 10 zł rabatu przy minimalnej kwocie zamówienia wynoszącej 70 zł.

Kupon na darmową dostawę

Jeśli nie lubisz płacić dodatkowych pieniędzy za dostawę, Shopee opłaci ją za Ciebie podczas 3 pierwszych zamówień. W znacznej części ofert nie ustalono minimalnej ceny zakupu (niezależnie od kwoty, możemy skorzystać z promocji), a wśród przewoźników znajdziemy InPost, DPD oraz Pocztę Polską.

Wszystkie kupony znajdziesz pod tym linkiem.

