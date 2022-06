Shopee: kupony, które pozwolą Ci zaoszczędzić [27.06.2022]

Nowa platforma w Polsce wywołała nie lada zainteresowanie. W szerokiej ofercie firmy niemal każdy może znaleźć coś dla siebie, dlatego warto zapoznać się z panującymi rabatami na Shopee. Kupony to świetna okazja do zakupu i przetestowania produktów - bez obaw o nadszarpnięcie budżetu.

Shopee zamierza na stałe zagościć na naszym rynku, co równocześnie wpływa na większy wybór różnorodnych produktów. Jako że od dawna mamy dostęp do polskiej witryny AliExpress, jest to swoista konkurencja. Jak przyciągnąć klientów? Rabatami! Przedstawiamy zestawienie najlepszych aktualnych kuponów rabatowych w witrynie Shopee.

Produkt za 1 zł lub 15 zł rabatu

Aby skorzystać z promocji dla nowych użytkowników i odebrać prezent powitalny, wystarczy zarejestrować się w aplikacji. Szereg produktów za 1 zł jest dostępny we wspomnianej aplikacji, są to m.in. artykuły spożywcze, kawa oraz żarówki LED. Kupon -15 zł obowiązuje przy zakupach wynoszących co najmniej 16 zł.

50% zniżki na wybrane produkty

Shopee oferuje kupon uprawniający do zniżki o wysokości 50% - minimalna kwota zamówienia to 1 zł, natomiast maksymalny rabat może wynieść zaledwie 3 zł.

-15% zniżki

Skorzystanie z kuponu jest możliwe przy zakupach za minimalną kwotę 30 zł, rabat nie może przekroczyć 5 zł.

Kupon na darmową dostawę

Jeśli nie lubisz płacić dodatkowych pieniędzy za dostawę, Shopee opłaci ją za Ciebie podczas 3 pierwszych zamówień. W znacznej części ofert nie ustalono minimalnej ceny zakupu (niezależnie od kwoty, możemy skorzystać z promocji), a wśród przewoźników znajdziemy InPost, DPD oraz Pocztę Polską.

Kupony rabatowe

Wprowadzanie promocji oraz możliwość korzystania ze specjalnych kodów rabatowych jest zdecydowanie jednym z aspektów, dla których warto zajrzeć na platformę. Niemniej, są to stosunkowo niskie obniżki cen. Mogą przydać się raczej w cyklicznych zakupach, których i tak musielibyśmy dokonać, a przy okazji zaoszczędzimy kilka złotych. Warto mieć na uwadze, że znaczna część kuponów jest limitowana i działa wyłącznie w danym dniu. W aplikacji znajdują się również promocje u konkretnych sprzedawców.

