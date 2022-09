Shopee od roku w Polsce - dlaczego warto kupować na platformie?

Singapurska firma obchodzi pierwsze urodziny na polskim rynku. Na ten moment, na platformie zarejestrowało się już ponad 50 tysiące polskich firm, a aplikacja mobilna została pobrana 7,5 mln razy. Na co możemy liczyć podczas dokonywania zakupów na Shopee? Czy warto?

Shopee od roku w Polsce

Singapurskie przedsiębiorstwo zostało założone w 2015 roku, a na ten moment - sprzedaż za pośrednictwem e-commerce jest dostępna w kilkunastu krajach na świecie. Debiut na polskim rynku nastąpił w 2021 roku, kiedy to mieliśmy okazję zobaczyć pierwsze kampanie reklamujące. Ich charakterystyczna i dość niecodzienna forma w towarzystwie muzycznych hitów przykuła uwagę milionów Polaków. Potwierdzają to m.in. raporty oglądalności, ale i nie tylko. Przez niespełna rok działalności w naszym kraju, aplikacja mobilna została zainstalowana 7,5 mln razy. Poszerzanie oferty ma związek także z zaangażowaniem we współpracę polskich firm - na ten moment, jest to około 53 tysięcy zarejestrowanych sprzedawców. Jest to około 15 milionów aktywnych ofert - do wyboru, do koloru. Co więcej, przedsiębiorstwo zawiązało stosunki ze Sławomirem Pawłem Zapałą, który stał się ambasadorem Shopee.

fot. Shopee

Shopee - dlaczego warto kupować na platformie?

Internetowe zakupy stały się niemal codziennością, branża e-commerce rośnie w siłę wśród wielu grup wiekowych. Oczywiście pierwszym aspektem, który może przekonać do odwiedzenia platformy jest ciekawość. Ogromna różnorodność asortymentu w wielu kategoriach sprawia, że niemal każdy znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza, że na Shopee znajdziemy zarówno tanie gadżety, jak i produkty z wyższej półki cenowej - w tym elektronikę, AGD i nie tylko. Co więcej, serwis dotychczas skupił naszą uwagę również na specjalnych akcjach promocyjnych. Przykładem może być m.in. Dzień Super Zakupów oraz Okazje Dnia, które umożliwiały zakupy nawet z 90% zniżką. Jest to dobra okazja do polowania na prawdziwe okazje, a przy okazji - wyposażenie się w wymarzone urządzenia i nie tylko. Warto wyszczególnić jednak konkretne korzyści, które wpływają zarówno na funkcjonalność serwisu, jak i bezpieczeństwo.

Źródło: Shopee

Gwarancja Shopee – Zawsze Bezpieczne Zakupy - płatność dla sprzedawcy jest blokowana do momentu, w którym kupujący potwierdzi otrzymanie produktu oraz należyty stan zamówienia. Jeśli wszystko przebiegnie w określony sposób, pieniądze trafiają do wystawiającego - w innym wypadku, następuje zwrot. Dzięki temu, szybciej otrzymamy należyte należności bez obaw o utratę pieniędzy.

Recenzje produktów - z pewnością każdy z nas choć raz natknął się na pozytywne opinie, które okazały się być nieautentyczne lub zlecone przez sprzedawcę. Serwis Shopee dba o przejrzystość wystawianych recenzji produktów, aby każdy użytkownik mógł na ich podstawie zadecydować o zakupie. Zmniejsza to ryzyko rozczarowań i ewentualnych niezgodności z opisem.

Program Super Sprzedawca - odznaka potwierdzająca należyte świadczenie usług jest znana dla większości z nas (m.in. w przypadku serwisu Allegro). Jako że zdobycie takowego wyróżnienia wiąże się ze spełnieniem konkretnych czynników (w tym m.in. terminowość dostaw, brak replik), sprzedawcy nieustannie starają się zwiększać poziom swoich usług. My - możemy za to wybierać tylko te oferty, które posiadają odznakę Super Sprzedawcy.

Płatności Shopee - dzięki zawarciu współpracy z wieloma partnerami, na stronie Shopee mamy dostęp do wielu możliwości płatności. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, ponieważ każdy może wybrać dla siebie dogodną formę zapłaty.

Źródło: Shopee

Reasumując, przez blisko rok działalności - serwis zgromadził imponującą liczbę aktywnych użytkowników. Popularność i zaangażowanie może zwiastować kolejne ulepszenia, a tym samym więcej partnerów. Warto nadmienić, że platforma może stać się swoistym rynkiem zbytu produktów niemal każdego sektora - nawet spożywczego. Jest to szczególnie istotne, gdy mowa o zwiększeniu zainteresowania dokonywaniem zakupów na odległość i chronicznego braku czasu na wizyty w sklepach. Co przyniesie przyszłość Shopee? Z pewnością wiele dobrego, warto aktywnie śledzić zarówno oficjalną stronę, jak i aktualności w aplikacji mobilnej.

