Któż z nas nie korzysta na co dzień z komputera w pracy lub w domu? Niezależnie od tego czy interesuje Cię gaming, IT, obsługa zaawansowanych programów czy przeglądanie stron internetowych - te akcesoria i sprzęt mogą odmienić czas spędzony przed ekranem. Sprawdź, co warto przetestować!

Spis treści

Shopee: sprzęt i akcesoria komputerowe, które zmienią twoje życie

Spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami komputerów, laptopów i smartfonów. Niestety jest to nieuniknione, zwłaszcza gdy mowa o nauce i pracy, do której niezbędne pozostają komputery i łączność z internetem. Gadżety, akcesoria i odpowiedni sprzęt mogą znacząco wpłynąć na dynamikę naszej pracy, a co za tym idzie - uprzyjemnić, lub skrócić czas który poświęcamy na niezbędne czynności. Dziś skupiamy się na Shopee - jeśli jeszcze nie miałeś okazji dokonać zakupów na platformie, zajrzyj do naszego wpisu: Shopee od roku w Polsce - dlaczego warto kupować na platformie? Tymczasem, pora na zestawienie atrakcyjnych produktów!

Shopee: sprzęt i tanie akcesoria komputerowe, które zmienią twoje życie - najatrakcyjniejsze produkty

Bezprzewodowa klawiatura i mysz

Klawiatura

Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz na odległość do 10 metrów

78 przycisków w tym funkcyjne (regulacja głośności, przewijanie, play, pauza, regulacja jasności ekranu, home, pokaz slajdów, usypianie urządzenia)

Wskaźnik naładowania baterii

Plug and Play - prosta instalacja instalacja

Kompatybilność: iPod, iPad, MacBook Air / Pro, iMac, komputery PC, Laptopy, Smart Tv, Android Box, Google Tv, Projektor, Xbox, PlayStation, Rasbery PI, KODI, HTPC, XBMC, OSMC

Zasilanie: 2x AAA (brak w zestawie)

Wymiary: 285 x 135 x 6 / 18 mm

Mysz

Transmisja bezprzewodowa 2,4 GHz na odległość do 10 metrów

Kompatybilność: MacBook Air / Pro, iMac, komputery PC, Laptopy, Smart Tv, Android Box, Google Tv, Projektor, Xbox, PlayStation, Rasbery PI, KODI, HTPC, XBMC, OSMC

Nowoczesne eleganckie wzornictwo

Wysoka rozdzielczość 1600 DPI (przełącznik 800/1200/1600 DPI)

3 przyciski: Lewy / Prawy, kółko przewijania (służy również jako przycisk)

Inteligentna łączność, Plug & Play

Zasilana dwiema bateriami AAA (brak w zestawie)

Niskie zużycie energii, 3-poziomowy tryb oszczędzania energii

Wymiary: 115 x 60 x 20 mm

Waga: około 45g

Przejdź do oferty

Zobacz również:

Oświetlenie Mini USB LED

Napięcie: 5V

Rozmiar: 2,5 x 1,5 x 0,5 cm

Czujnik światła: tak

Światło: 7 kolorów do wyboru

Przejdź do oferty

Mysz bezprzewodowa UGREEN

Mysz: 6 przycisków wyciszania, 3 miliony kliknięć żywotności

DPI: 1000/1600/2000/4000, domyślne ustawienie - 1600

System: Windows 7 / 8.1 / 10/11

Bateria: 1x bateria AA (brak w zestawie)

USB: Bezprzewodowy 2,4 GHz

Odległość: 15 m

Napięcie pracy: 1,5 V

Łączność: Bluetooth

Przejdź do oferty

Podkładka pod mysz RGB

Ilość trybów podświetlenia: 14

Ilość statycznych trybów podświetlenia: 8

Ilość dynamicznych trybów podświetlenia: 6

Ilość poziomów jasności: 2

Wymiary: 350 x 250 x 4 mm

Długość kabla: 1.8 m

Zasilanie: kabel USB

Natężenie maksymalne: 150mA

Napięcie: 5V

Kompatybilność: Wszystkie rodzaje myszy

Funkcje: Zmiana trybów podświetlenia, antypoślizgowy gumowy spód

Przejdź do oferty

Odkurzacz biurkowy z dyszą próżniową

Materiał: stal nierdzewna

Rozmiar: 8,9 * 6,3 cm

Waga: 110g

Tryb zasilania: 2 baterie AA

Czyszczenie: zdejmowana pokrywa dyszy

Przejdź do oferty

Podstawka chłodząca

Profilowana konstrukcja z regulacją kąta nachylenia

Cztery wbudowane wiatraki o średnicy: 4x 140mm,

Czerwone podświetlenie wiatraków diodami LED

Hałas: szum o głośności ok 24 dB,

Pokrętło do regulacji szybkości wiatraków

Obudowa: plastik z wysokiej jakości i metalowa siatka

Zasilanie: dwa porty USB działające jak HUB

Przejdź do oferty

Tanie akcesoria i sprzęt do komputera na Shopee - czy warto?

Dużym plusem Shopee jest różnorodność ofert oraz stale rosnąca liczba aktywnych sprzedawców. Wpływa to zarówno na konkurencyjność cen, jak i obsługę zamówień. Kupując produkty od Super Sprzedawców znacząco ograniczamy możliwe rozczarowania związane z zakupem. Polityka Shopee jest dość przyjazna konsumentom, a liczne wyprzedaże coraz bardziej przekonują nas do korzystania z serwisu. Gdy mowa o akcesoriach do komputerów - można znaleźć tu naprawdę atrakcyjne produkty w stosunkowo korzystnych cenach. Co więcej, wiele z nich pochodzi od polskich wystawców lub jest wysyłanych bezpośrednio z Polski.