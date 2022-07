Shopee: tania elektronika - te gadżety kupisz za mniej niż 100 zł [11.07.2022]

Na polski rynek trafia kolejna warta uwagi platforma, a mianowicie - Shopee! Co znajdziesz w serwisie? Przedstawiamy topowe gadżety elektroniczne dla twojej kuchni za mniej niż 150 złotych!

Spis treści

Shopee: tanie elektronika - te gadżety kupisz za mniej niż 150 zł

Singapurskie przedsiębiorstwo działa na rynku od 2015 roku, tak więc platforma jest znana konsumentom niemal na całym świecie. Niespełna kilka tygodni temu, serwis stał się dostępny również w Polsce! Zapewne każdy z nas słyszał dość specyficzną reklamę promującą - Shopee ma do zaoferowania doprawdy spory wachlarz ofert. Dziś przyjrzymy się bliżej elektronice! Przedstawiamy zestawienie obejmujące sprzęty do kuchni ale i nie tylko.

Kompaktowy głośnik Bluetooth

Dzięki urządzeniom przenośnym, możemy niemalże wszędzie odtwarzać ulubione playlisty. Mini wersja głośnika jest poręczna i smukła, tak więc z łatwością zmieści się nawet do bagażu podręcznego. Jeden cykl ładowania pozwoli na 4 godziny odtwarzania - ładowanie odbywa się przez port Micro USB.

Przenośny klimatyzator

Wyczekiwane upały nadeszły, a temperatura w mieszkaniach zaczyna przekraczać nawet 30 stopni - warto zainwestować w sprzęt, który pomoże przetrwać gorące tygodnie. Przenośne urządzenie 3 w 1 pełni funkcję klimatyzatora, oczyszczacza i nawilżacza. Sprzęt może pracować nawet do 12 godzin, a dzięki lekkiej i smukłej obudowie - z łatwością przeniesiemy go w dowolne miejsca domu.

Nawilżacz powietrza

Świeże powietrze w mieszkaniu wpływa zarówno na zdrowie, jak i nastrój. Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza może służyć także do aromaterapii z wykorzystaniem ulubionych olejków oraz jako lampka LED. Urządzenie jest wyposażone w zbiornik o pojemności 300 ml, naładowanie umożliwia pracę w zakresie od 5 do 10 godzin.

Czujnik ruchu ZigBee 3.0

Wiele nowoczesnych urządzeń zapewnia nam nie tylko wygodę, ale i zwiększa bezpieczeństwo. Czujnik podczerwieni piroelektrycznej jest urządzeniem Smart Home - działanie umożliwia bramka ZigBee 3.0. Wykrywalność ruchu to aż 5 metrów, w przypadku jakichkolwiek niepożądanych ruchów, w aplikacji pojawia się stosowne powiadomienie w postaci alarmu.

Żarówka RGB sterowana pilotem

Odpowiednie oświetlenie wpływa na nasz komfort, ale i również na wygląd pomieszczenia. Żarówka RGB o mocy 9W, rozświetla wnętrze w aż 16 kolorach. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem dołączonego pilota na podczerwień. Poza dostosowaniem barwy, możemy wybrać 1 z 4 dostępnych trybów zmiany świateł - flash, strobe, smooth oraz fade.

Kamera domowa Wi-Fi

Jeśli obawiasz się nieproszonych gości lub poszukujesz elektronicznej niani dla dziecka, bezprzewodowa kamera z podglądem za pomocą smartfona może być strzałem w dziesiątkę. Obraca się o 360 stopni w poziomie oraz 70 w pionie, co pozwala na śledzenie niemal całego pomieszczenia. Jako że kamera jest wyposażona w dwukierunkowe audio, nagrywanie obejmuje również dźwięk.

Inteligentny mini odkurzacz

Jeśli masz dość domowych obowiązków, warto otworzyć się na nowe technologie i rozwiązania, a w tym m.in. inteligentne sprzęty. Mini odkurzacz to budżetowa wersja robota sprzątającego, który z powodzeniem wysprząta twój dom, a jednocześnie ominie przeszkody. Urządzenie cechuje się mocą ssania w granicach 1500 PA, a przybliżony czas pracy wynosi około 60 minut.

Rejestrator samochodowy

Bezpieczeństwo na drogach jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które często zmieniają się z prędkością światła. Zarejestrowanie wydarzeń na drodze może być pomocne m.in. w przypadku ustalenia winowajcy wypadku, stłuczki, a nawet i ustalenia winowajcy kradzieży. Mini kamera umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 1920x1080 - do 30 klatek na sekundę.

Mikser ręczny

Mikser to urządzenie, które spotkamy niemal w każdym domu - wraz z upływem lat, na rynku znajdziemy coraz bardziej zaawansowane modele. Ręczne narzędzie cechuje się mocą wynoszącą 400 W. Dzięki czterem dołączonym końcówkom, świetnie poradzi sobie z wieloma składnikami. Umożliwia pracę na siedmiu prędkościach.

Blender do shakeów i smoothie

Kremowe i pożywne napoje są lubiane zarówno przez najmłodszych, jak i starszych. Kluczem do uzyskania idealnej konsystencji jest odpowiedni sprzęt! Blender posiada pojemnik o pojemności 500 ml co umożliwia przyrządzenie kilku porcji koktajli. Nożyki rotują aż 15000 razy na minutę. Urządzenie przeznaczone do smoothie i shakeów jest zasilane poprzez USB.

Elektryczny młynek do kawy

Świeżo palona kawa o poranku? Wystarczy zainwestować w elektryczny młynek, aby zrezygnować z codziennych wizyt w ulubionej kawiarnii. Model ESPERANZA o mocy 120 - 160 W poradzi sobie z każdym rodzajem ziaren, a dla dodatkowego bezpieczeństwa funkcjonuje przez pulsacyjny tryb pracy. Nóż wewnątrz urządzenia został wykonany ze stali szlachetniej. Możesz zmielić kawę na kilka zaparzeń - sama misa pomieści aż 50 gram kawy.

Elektryczna podkładka podgrzewająca

Jeśli chcesz cieszyć się ciepłą kawą i herbatą bez dostępu do płyty grzewczej lub czajnika, przedstawiamy elektryczną podkładkę! Jest to alternatywa zwłaszcza pomocna na różnorodnych wyjazdach, ponieważ zmieści się nawet w bagażu podręcznym wys. 13 cm, szer. 11,7 cm, grubość 2,3 cm. Urządzenie umożliwia wybór spośród trzech temperatur - 55 stopni, 65 stopni, 75 stopni, moc znamionowa to około 10 W. Gadżet jest zasilany poprzez USB.

Całą ofertę Shopee znajdziesz pod tym linkiem.

