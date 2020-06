Sieć 5G - ewolucja czy rewolucja? Sprawdzamy, jak działa w praktyce

Sieć 5G na dobre zawitała do naszego kraju. Technologia przyszłości jest już dostępna w Polsce. Sprawdzamy, jak w praktyce radzi sobie 5G.

Sieć 5G jeszcze kilka miesięcy temu była technologią z przyszłości. Sami pamiętamy, jak w sierpniu 2019 roku redaktorzy amerykańskiego PCWorld'a pochwalili się swoimi pierwszymi testami sieci 5G (jeszcze na urządzeniach z dodatkowym, dedykowanym modemem sieci 5G). Od tego czasu minęło zaledwie 10 miesięcy, a sieć 5G znacząco ewoluowała. Obecnie producenci smartfonów potrafią już budować procesory zintegrowane z modemem sieci 5G. Rozwiązanie to wyeliminowało największą bolączkę sieci nowej generacji - zwiększone zapotrzebowanie na energię.

Huawei P40 z 5G

W 2020 roku na rynku pojawiło się wiele nowych smartfonów, a z miesiąca na miesiąc na półki sklepowe trafiają coraz tańsze telefony z obsługą sieci 5G. Przykładem może być testowany przez nas Galaxy A51 w wersji z modemem sieci 5G, który dostępny jest w Plusie.

Polska jest obecnie jednym z pionierów w implementacji sieci 5G. Ponieważ technologia jutra jest już dostępna dla użytkowników postanowiliśmy przetestować, jak działa 5G. Czy sieć nowej generacji jest ewolucją powszechnie dostępnego 4G LTE czy może jest to rewolucja, która całkowicie wywróci rynek do góry nogami?

Tego i wielu ciekawostek dowiesz się z poniższego testu praktycznego.

Założenia testu

Do testu sieci 5G podeszliśmy bardzo praktycznie i postanowiliśmy sprawdzić, jakie korzyści z 5G może czerpać typowy użytkownik urządzeń mobilnych. Do testów wykorzystaliśmy infrastrukturę sieci Plus. Operator ten w chwili obecnej posiada działającą sieć 5G w 7 polskich miastach - Szczecinie, Gdański, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach oraz Warszawie. Ilość stacji bazowych stale się powiększa, a pokrycie zasięgiem sieci 5G można szybko i wygodnie sprawdzić na interaktywnej mapie.

Testy sieci 5G przeprowadzaliśmy w Warszawie. W tym celu wytypowaliśmy kilka lokalizacji. Aby osiągnięte rezultaty były miarodajne wybraliśmy cztery miejsca znajdujące się w różnych częściach miasta. Oto ich lokalizacje:

Test 1 - ulica Madalińskiego (blisko skrzyżowania z Puławską) - dzielnica Mokotów

Test 2 - ulica Dobra (blisko skrzyżowania z Tamką) - dzielnica Śródmieście, osiedle Powiśle

Test 3 - ulica Orla (niedaleko Kina Femina) - dzielnica Śródmieście

Test 4 - ulica Chmielna (niedaleko skrzyżowania z aleją Jana Pawła) - dzielnica Śródmieście

Do przetestowania sieci 5G posłużył telefon Huawei P40 z kartą SIM sieci Plus. Wyniki porównywaliśmy z Huawei'em P40 Lite korzystającym z sieci 4G LTE z kartą SIM innego operatora.

W każdej z lokalizacji przeprowadzaliśmy kilka testów:

Test prędkości pobierania i wysyłania przeprowadzony w aplikacji SpeedTest

Test czasu pobierania pliku o wadze 412 MB

Test praktyczny z działania sieci - przeglądanie internetu, mediów społecznościowych, ogólne wrażenia z użytkowania

Testy prędkości pobierania i wysyłania oraz test praktyczny wykonywaliśmy dwukrotnie - w przestrzeni otwartej oraz w samochodzie z zamkniętymi wszystkimi szybami.

Ponieważ testy syntetyczne nie zawsze przekładają się na wrażenia z użytkowania, w każdej z lokalizacji przez co najmniej 10 minut korzystaliśmy z internetu za pośrednictwem 4G LTE oraz 5G, aby poczuć prawdziwą różnicę w prędkości działania internetu.

Test 1 - ulica Madalińskiego (Mokotów)

Pierwszą lokalizacją testową była ulica Madalińskiego. Huawei P40 już chwilę przed wjechaniem w strefę objętą zasięgiem sieci 5G poinformował, że "złapał" zasięg sieci 5G.

Testy na ulicy Madalińskiego

Testy syntetyczne wykazały następujące wyniki:

Pobieranie 285 Mbps, Wysyłanie 10,2 Mbps, ping 33 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 252 Mbps, Wysyłanie 19,4 Mbps, ping 38 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Poniżej testy z wykorzystaniem sieci 4G LTE w identycznej lokalizacji:

Pobieranie 54 Mbps, Wysyłanie 24,1 Mbps, ping 70 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 57 Mbps, Wysyłanie 36,5 Mbps, ping 40 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Testy na ulicy Madalińskiego

Czas pobierania pliku o wadze 412 MB:

Sieć 5G - 17,51 sekundy

Sieć 4G LTE - 2 minuty 10,6 sekundy

Czas pobierania pliku o wadze 412 MB - z lewej 5G, z prawej LTE

Jak widać sieć 5G jest znacznie szybsza od 4G LTE co widać i czuć już na pierwszy rzut oka. Czas pobierania pliku potwierdził nasze przypuszczenia - sieć 5G to prawdziwa rewolucja, która wywróci rynek do góry nogami.

Czy sieć Plus'a oraz Huawei P40 poradzą sobie równie dobrze w innych lokalizacjach testowych?

Test 2 - ulica Dobra (Śródmieście)

Drugą lokalizacją testową miało być Centrum Nauki Kopernik, ale smartfon poinformował o dostępności sieci 5G już na ulicy Dobrej, a my postanowiliśmy skorzystać z tej okazji. W przypadku tego testu sprawdziło się powiedzenie "apetyt rośnie w miarę jedzenia". Huawei P40 z kartą SIM Plusa zanotował jeszcze lepsze rezultaty, a P40 Lite miał problem z utrzymaniem zasięgu sieci 4G LTE.

Testy na ulicy Dobrej

Testy syntetyczne wykazały następujące wyniki:

Pobieranie 409 Mbps, Wysyłanie 45,7 Mbps, ping 31 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 436 Mbps, Wysyłanie 42,7 Mbps, ping 29 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Poniżej testy z wykorzystaniem sieci 4G LTE w identycznej lokalizacji:

Pobieranie 3 Mbps, Wysyłanie 33 Mbps, ping 21 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 8,14 Mbps, Wysyłanie 12 Mbps, ping 53 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Czas pobierania pliku o wadze 412 MB:

Sieć 5G - 13,44 sekundy

Sieć 4G LTE - 11 minut 40,3 sekundy

W drugim teście sieć 5G rozwinęła swoje skrzydła. Szybkość pobierania wynosiła ponad 400 Mbps w każdej próbie, a prędkość wysyłania wynosiła minimum 40 Mbps. Korzystanie z internetu było bardzo przyjemne. Swoją przewagę sieć 5G udowodniła podczas pobierania pliku. Ponad 400 MB pobrano w zaledwie 13,44 sekundy. Takiego rezultatu nie uzyskamy korzystając z LTE.

Test 3 - ulica Orla (Śródmieście)

Test 3 przeprowadziliśmy na ulicy Orlej niedaleko skrzyżowania z aleją "Solidarności". Również tutaj telefon poinformował o dostępności sieci 5G zanim wjechaliśmy w strefę pokrycia zasięgiem 5G prezentowaną na stronie Plusa.

SpeedTest wykonywany na Huawei P40

Testy syntetyczne wykazały następujące wyniki:

Pobieranie 291 Mbps, Wysyłanie 21,6 Mbps, ping 35 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 216 Mbps, Wysyłanie 24,8 Mbps, ping 29 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Poniżej testy z wykorzystaniem sieci 4G LTE w identycznej lokalizacji:

Pobieranie 50,2 Mbps, Wysyłanie 16,1 Mbps, ping 16 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 53,3 Mbps, Wysyłanie 15,9 Mbps, ping 15 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Czas pobierania pliku o wadze 412 MB:

Sieć 5G - 19 sekund

Sieć 4G LTE - 1 minuta 13 sekund

Test numer trzy idealnie zobrazował wydajność sieci 5G. W tej lokalizacji testowej sieć 5G odnotowała niższe wyniki, niż wcześniej, a sieć 4G LTE uzyskała bardzo solidne rezultaty. Mimo niższych, niż wcześniej wyników sieć 5G była ponad 4x szybsza od sieci 4G LTE. Ten test doskonale zobrazował, z jakim wzrostem szybkości mamy do czynienia. Plik o wadze 412 MB pobrał się w zaledwie 19 sekund. To bardzo dobry i co ważne, powtarzalny we wszystkich lokalizacjach wynik.

Test 4 - ulica Chmielna (Śródmieście)

Ostatni już test - na ulicy Chmielnej wykonaliśmy w wybitnie niesprzyjających dla sieci komórkowej warunkach. Punkt pomiarowy wyznaczyliśmy pomiędzy wysokimi wieżowcami, które znajdowały się praktycznie z każdej strony.

Testy na ulicy Chmielnej

Testy syntetyczne wykazały następujące wyniki:

Pobieranie 262 Mbps, Wysyłanie 18,9 Mbps, ping 32 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 238 Mbps, Wysyłanie 24,1 Mbps, ping 38 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Poniżej testy z wykorzystaniem sieci 4G LTE w identycznej lokalizacji:

Pobieranie 34,4 Mbps, Wysyłanie 25,9 Mbps, ping 14 ms - wynik w samochodzie

Pobieranie 34,7 Mbps, Wysyłanie 26,2 Mbps, ping 31 ms - wynik na przestrzeni otwartej

Czas pobierania pliku o wadze 412 MB:

Sieć 5G - 16,43 sekundy

Sieć 4G LTE - 3 minuty 22,26 sekundy

Ostatni test pokazał, że sieć 5G jest w stanie utrzymać zasięg również w niesprzyjających warunkach. W ostatnim scenariuszu testowym wyniki osiągnięte przez sieć 5G były podobne do tych z ostatnich testów. Większy spadek przepustowości widoczny jest w przypadku korzystania z sieci 4G LTE.

A co to za niespodzianka?

Po zakończonych testach udaliśmy się do biura celem spisania ich rezultatów. W tym miejscu czekała na nas niemała niespodzianka. Na 22 piętrze biurowca Spektrum Tower, który od najbliższej strefy pokrycia zasięgiem sieci 5G mieści się co najmniej 1000 metrów, smartfon Huawei P40 poinformował nas o możliwości skorzystania z 5G. Rezultaty były podobne do tych zarejestrowanych w punktach pomiarowych.

5G na 22 piętrze wieżowca Spektrum Tower

Ile trzeba zapłacić za korzystanie z 5G?

Może się wydawać, że sieć 5G to drogie rozwiązanie. Okazuje się, że pozory mylą. Dostępem do 5G w Plusie możemy się cieszyć już za 70 zł miesięcznie w abonamencie na 24 miesiące. W gratisie otrzymamy także możliwość wyboru jednego z bonusów - dostępu do HBO GO, TIDAL lub Champions League. Dodatkowo stali użytkownicy sieci mogą liczyć na zniżkę na abonament telefoniczny. Optymalny plan do 5G kosztuje 75 zł miesięcznie . W tej cenie otrzymamy 72 GB pakiet danych, nielimitowane rozmowy, SMS'y oraz MMSy do wszystkich, a także roaming w Unii Europejskiej.

Jeżeli chcemy cieszyć się możliwościami sieci 5G, ale nie posiadamy jeszcze odpowiedniego urządzenia, Plus proponuje przystępny cenowo abonament z Samsungiem Galaxy A51 5G. Decydując się na ten pakiet zapłacimy 99 zł na start oraz 131 zł miesięcznie. Umowa trwa 24 miesiące. Raty za sprzęt kończą się po 36 miesiącach (56 zł). W tym abonamencie otrzymamy aż 72 GB pakiet danych. W przypadku, gdy posiadamy już usługi Plusa lub Cyfrowego Polsatu możemy liczyć na atrakcyjne rabaty.

Oferta Plusa na abonament oraz smartfona z 5G

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu wszystkich wyników testów przeprowadzonych w różnych lokalizacjach okazuje się, że sieć 5G już w chwili obecnej jest potężną rewolucją, która spowoduje, że za kilka-kilkanaście miesięcy, gdy rozwiązanie to stanie się popularne zaczniemy zupełnie inaczej korzystać z internetu mobilnego. Dodatkowo pamiętać trzeba jeszcze o jednej rzeczy - sieć 5G oferuje wyższe przepustowości, a dodatkowo jest znacznie odporniejsza na obciążenie od sieci 4G LTE, co jest obecnie największym problemem w dużych miastach i gęsto zaludnionych lokalizacjach.

5G poza deklarowaną mapą zasięgu

Czy zatem warto kupić telefon z obsługą sieci 5G? Czysto teoretycznie wszystko może wskazywać na to, że jest jeszcze na to za wcześnie, ale to nie prawda. Sieć 5G staje się popularniejsza z dnia na dzień, a telefony z modemem sieci 5G tanieją. Jeżeli wymieniasz smartfon i masz zamiar korzystać z niego przez co najmniej dwa lata to zdecydowanie warto kupić model z 5G. Już dziś możesz skorzystać z dodatkowej prędkości, a za kilka miesięcy pokrycie zasięgiem znacząco się zwiększy.