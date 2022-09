Sieć Ethereum przeszła dziś na PoS

Zapowiadana od dawna i wielokrotnie odkładana migracja sieci Ethereum na algorytm PoS stała się faktem. Co to oznacza?

Dziś zaszła najbardziej znacząca zmiana w funkcjonowaniu bazującej na blockchain sieci Ethereum oraz kryptowaluty ether (ETH). Nie będą one już opierać się na pracy tysięcy kart graficznych i algorytmie Proof of Work, ale na tak zwanym mechanizmie Proof of Stake, czyli działaniu niewielkich aplikacji zainstalowanych na zwykłych komputerach.

Blockchain Ethereum jest drugą co do wielkości siecią tego typu, a będąca jej częścią kryptowaluta ETH to druga po bitcoinie (BTC) waluta cyfrowa z największą kapitalizacją. Dlatego dzisiejsze wydarzenie należy do największych zmian w sieciach blockchain. Od dziś przestają pracować karty graficzne, które od początku istnienia Ethereum służyły do zatwierdzania transakcji w ETH oraz poświadczania wielu usług w łańcuchu bloków Ethereum. Teraz będzie służył do tego algorytm PoS, który do swojego funkcjonowania nie potrzebuje mocy obliczeniowej wielkiej liczby GPU.

PoS poświadcza autentyczność operacji na blockchain z wykorzystaniem właściwości danego węzła – na przykład informacji o ulokowanej w nim ilości kryptowalut – a nie dzięki wykonanej pracy obliczeniowej. Dzięki temu węzeł nie potrzebuje dużej ilości energii do swojej pracy. Wystarczy aktywność aplikacji w postaci podłączonego do internetu portfela kryptowalut, który może być rozszerzeniem przeglądarki WWW. Ocenia się, że dzięki właściwościom PoS, zużycie energii przez sieć Ethereum spadnie o 99,9%.