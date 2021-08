Sieć Mesh vs tradycyjny router - jakie rozwiązanie wybrać?

Budując lokalną sieć komputerową możemy zdecydować się na tradycyjny router lub rozwiązanie Mesh Wi-Fi, które pozwala na decentralizację sieci. Które rozwiązanie warto wybrać i dlaczego.

Spis treści

Decydując się na budowę lokalnej sieci komputerowej do wyboru mamy klasyczne routery Wi-Fi z różnych segmentów cenowych oraz coraz więcej zestawów Mesh Wi-Fi, które aktualnie kupimy już nawet za mniej niż 300 zł.

System Mesh Wi-Fi Tenda M5 Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zastanawiasz się, czy zdecydować się na system sieci Mesh, czy pozostać przy tradycyjnym routerze Wi-Fi? Oto co powinieneś wiedzieć o tych rozwiązaniach.

Czym jest Mesh Wi-Fi?

Mesh Wi-Fi (zwane czasami także Whole Home Wi-Fi) to domowe rozwiązania sieciowe, które decentralizuje sieć Wi-Fi i w ten sposób radzi sobie z problemami z łącznością. Zamiast podłączać każde urządzenie w domu do jednego urządzenia sieciowego, w przypadku systemu Mesh Wi-Fi twój telefon lub laptop łączy się z najbliższym urządzenia w siatce Mesh, która scala wszystkie podpięte do niej sprzęty w jedną sieć.

Źródło: pcworld.idg.com.au

Jeden węzeł (oznaczony jako główny router) jest bezpośrednio podłączony do Internetu. Pozostałe węzły działają jak satelity razem tworząc pojedynczą sieć. Jeśli jesteś w salonie, połączysz się z najbliższym węzłem Wi-Fi. To samo stanie się, gdy będziesz łączył się z kuchni lub tarasu. Za każdym razem podłączysz się do urządzenia, które znajduje się najbliżej Ciebie i oferuje najlepszy sygnał. Urządzenia znajdujące się w sieci Mesh, do której się łączysz w inteligenty sposób oferują Ci najszybszą możliwą wydajność połączenia i stabilny zasięg.

Ogólnie rzecz biorąc, sieć Mesh Wi-Fi może zapewnić większą szybkość, niezawodność i zasięg sieci bezprzewodowej w Twoim domu. Cały system jest również łatwy w rozbudowie, co pozwala na stworzenie sieci lokalnej, które najlepiej sprawdzi się w dużym domu lub dwupoziomowych mieszkaniach. Mesh Wi-Fi z łatwością pomoże Ci pozbyć się problemów z zasięgiem w trudno dostępnych zakamarkach twojego mieszkania.

Jaka jest różnica pomiędzy klasycznym routerem a siecią Mesh Wi-Fi?

Nowoczesny router nadal jest dobrym i zauważalnie tańszym rozwiązaniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kluczową różnicą między systemami opartymi na siatce Mesh, a tradycyjnymi routerami jest to, że pierwszy z nich jest zdecentralizowany, podczas gdy drugi jest scentralizowany.

W przypadku klasycznego routera cały ruch bezprzewodowy będzie obsługiwany przez pojedynczy punkt dostępu. W systemie Wi-Fi Mesh istnieje wiele punktów dostępu. Ta zasadnicza, strukturalna różnica może pozwolić sieci Mesh Wi-Fi oferować większą szybkość, zasięg i niezawodność.

Na co należy zwrócić uwagę szukając rozwiązań Mesh Wi-Fi?

Design: ponieważ zamierzasz umieścić co najmniej kilka urządzeń Mesh Wi-Fi wokół domu, nie zaszkodzi, aby wyglądały one atrakcyjnie lub jak najmniej rzucały się w oczy. Wielu producentów sieciowych produkuje jak najmniejsze urządzenia o minimalistycznym wyglądzie.

Prędkość: Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju połączenia bezprzewodowe, zawsze lepiej jest mieć większą prędkość niż odwrotnie. Systemy Wi-Fi Mesh nie różnią się pod tym względem. Większa prędkość pozwala na uzyskanie większej przepustowości, np. w przypadku strumieniowego przesyłania multimediów 4K. Pomaga to również umożliwić większej liczbie urządzeń wykonywanie tych samych czynności w tej samej sieci bez spowolnień. Z reguły większe prędkości są lepsze. Jest to również dobra forma zabezpieczenia na przyszłość - szybsze urządzenia wystarczą na dłużej. Pamiętaj jednak, że systemu Mesh Wi-Fi zazwyczaj oferują niższą prędkość przesyłania danych od podobnie wycenionych routerów. To kompromis na jaki musimy zgodzić się w zamian za większe pokrycie zasięgiem.

Pokrycie zasięgiem: Choć dobrze jest wiedzieć, że zawsze można uzyskać więcej węzłów (urządzeń) systemu Mesh, aby poradzić sobie z każdym martwym punktem w Twoim domu, równie ważne jest dobre rozplanowanie umieszczenia poszczególnych węzłów. Im lepsze pokrycie każdego elementu w systemie Mesh Wi-Fi, tym mniej węzłów będziesz potrzebować, aby pokryć zasięgiem sieci bezprzewodowej cały dom.

Oprogramowanie: Znacznym plusem rozwiązań sieci typu Mesh Wi-Fi jest łatwość obsługi, a wiele systemów jest zintegrowanych z aplikacjam mobilnymi, które pomagają w ich obsłudze. Przed zakupem sprawdź, czy wybrane przez Ciebie rozwiązanie posiada funkcje, na których Ci zależy np. kontrolę rodzicielską.

Mesh Wi-Fi vs tradycyjny router: Które rozwiązanie jest lepsze?

Jeśli mieszkasz w domu lub dużym mieszkaniu, a z twojej domowej sieci Wi-Fi korzysta wiele osób zastosowanie systemu Mesh Wi-Fi ma wiele zalet.

Jeśli jednak mieszkasz samemu lub w małym mieszkaniu tradycyjny router nadal jest świetnym wyborem. System typu Mesh Wi-Fi o podobnej wydajności będzie dużo droższy od tradycyjnego routera.

Podsumowując: Rozwiązania typu Mesh Wi-Fi oparte na siatce wielu urządzeń sieciowych, które łączą sieć w całość to świetne rozwiązanie. Docenią je najbardziej osoby mieszkające w domach o znacznej powierzchni, gdzie tradycyjny router Wi-Fi ma problem z zapewnieniem odpowiedniego zasięgu. Dodatkowo system Mesh Wi-Fi pozwala na zwiększenie przepustowości sieci domowej.

Tradycyjne routery nadal ewoluują, a producenci co chwilę wprowadzają nowe rozwiązania. Jeżeli mieszkasz w mniejszym domu lub mieszkaniu może się okazać, że rozwiązania typu Mesh Wi-Fi są dla Ciebie zupełnie zbędnę, ponieważ dobrej jakości klasyczny router spełni Twoje potrzeby oferując te same funkcjonalności za mniejsze pieniądze. Dodatkowo sam proces konfiguracji będzie szybszy. Nie musisz w końcu planować, gdzie rozstawić poszczególne urządzenia wchodzące w skład sieci Mesh WiFi.