Sieć VPN to rzecz, bez której już nie wyobrażam sobie życia

Każdy z nas ceni swoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Nawet kiedy pozornie nic nam nie grozi, warto zabezpieczyć się przed niepożądaną aktywnością stron trzecich. Z pomocą w tym przychodzi nam sieć VPN. Czym ona jest, jak działa i dlaczego warto z niej korzystać?

Co to jest VPN?

VPN to skrót od angielskiego Virtual Private Network. Jest to nic innego jak wirtualna, prywatna sieć. Na popularność sieci VPN, szczególnie w ostatnich latach bardzo duży wpływ ma powszechne śledzenie naszej aktywności w sieci oraz wycieki danych. Inteligentne narzędzia śledzą nasz ruch w internecie, a następnie dane dotyczące tego, co najbardziej nas interesuje, trafiają do reklamodawców. Wiele razy zdarza się, że szukamy w internecie informacji na jakiś temat, a później wyświetlają się nam reklamy zbliżonych tematycznie produktów. Dzięki korzystaniu z sieci VPN uniemożliwiamy innym podmiotom podglądanie tego, czego szukamy w internecie.

Jak działa VPN i jego zalety

fot. Stefan Coders/Pixabay

W bardzo prosty sposób można powiedzieć, że korzystanie z sieci VPN pozwala na ukrycie prawdziwego numeru IP, z którego korzystamy na co dzień. Oprogramowanie śledzące zamiast twoich prywatnych danych, widzi losowy numer IP serwera VPN, który jest ulokowany gdzieś na świecie. W standardowy sposób, dostawca internetu zbiera wszystkie dane dotyczące konkretnej sesji. Później, może te dane przekazać np. reklamodawcom lub innym podmiotom. Mówimy tutaj zarówno o hasłach, jakie wyszukujemy, ale także dokładne adresy stron przez nas odwiedzanych. W momencie korzystania z sieci VPN, dostawca internetu nie ma dostępu do tych danych.

Nie mówimy tutaj oczywiście tylko o wygodzie i niechcianych reklamach, ale także o bezpieczeństwie. Korzystanie z VPN uniemożliwia np. hakerom rejestrowania sesji logowania do serwisów bankowych czy kradzieży wysyłanych danych.

Dla zobrazowania tego, jak działa sieć VPN, zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo.

Czy VPN jest legalny?

W większości krajów tak. Zdarzają się przypadki, w takich miejscach jak m.in. Chiny, Korea Południowa, Rosja czy Białoruś, gdzie korzystanie z VPN jest nielegalne lub mocno ograniczone (można korzystać tylko z tych zatwierdzonych przez władzę). Ogólnie jednak sieci VPN postrzegane są pozytywnie pod względem bezpieczeństwa w sieci. Musimy jednak pamiętać, że szyfrowanie połączenia i anonimowość w sieci nie zwalnia nas z odpowiedzialności za rzeczy, które robimy w sieci.

VPN w rozrywce

Sieci VPN bardzo często używane są przez fanów filmów i seriali. W Polsce możemy pochwalić się bardzo szerokim wachlarzem serwisów VOD, jednak wiele platform nie trafiło jeszcze oficjalnie na nasz rynek. Mowa tu chociażby o Hulu czy Paramount+. Dzięki połączeniu się z internetem za pomocą sieci VPN i ustawieniu regionu np. USA (tam, gdzie usługa jest dostępna), możemy korzystać z serwisów tak, jakbyśmy znajdowali się na terenie np. Stanów Zjednoczonych.

Podobnie jest z zawartością np. Netflixa. Nie wszystkie filmy i seriale są dostępne w polskiej wersji platformy. Łącząc się z siecią VPN zyskujemy dostęp do pełnej biblioteki danego serwisu.

Działa to także w drugą stronę. Jeśli my przebywamy za granicą, możemy mieć utrudniony dostęp do polskich serwisów, z których na co dzień korzystamy. Chcąc obejrzeć mecz z polskim komentarzem na stronie sport.tvp.pl przebywając za granicą, możemy ustawić serwer VPN na terenie Polski i w ten sposób bez problemów korzystać z internetowych serwisów Telewizji Polskiej.

Do rozrywki polecamy sieć Express VPN.

fot. Dan Nelson/Pixabay

VPN dla gracza

Gracze także są społecznością, która stosunkowo często korzysta z sieci VPN i ma ku temu świetne powody. Dlaczego warto? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Fani gier sieciowych często narażeni są na ataki hakerskie i DDoS podczas sesji. Sieć VPN zapewnia ochronę i maskowanie adresów IP.

Często także się zdarza, że twórcy gier sieciowych dzielą serwery na regiony. Po połączeniu za pośrednictwem sieci VPN możemy te blokady omijać i grać wspólnie z ludźmi z każdego zakątka świata. Tyczy się to także gier, które w danym regionie nie są w ogóle dostępne.

I wreszcie oszczędności. Często się zdarza, że lokalne oddziały cyfrowych sklepów przygotowują bardzo atrakcyjne promocje na poszczególne tytuły. Kiedy połączymy się np. z niemieckim serwerem, możemy skorzystać z ofert dostępnych na tym właśnie rynku.

Dla graczy polecamy sieć CyberGhost.

VPN dla biznesu

W przypadku sieci VPN dla biznesu, bezpieczeństwo danych jest tu na pierwszym miejscu. Samo szyfrowanie połączeń tutaj oczywiście może nie wystarczyć, jednak w połączeniu z innymi standardami bezpieczeństwa może ustrzec przed wyciekami danych firmy i klientów np. podczas przesyłania ich do oddziału w innym kraju. Tyczy się to również bezpieczeństwa finansowego i zminimalizowania ryzyka przejęcia danych do kont bankowych i danych z nimi związanych.

Dla biznesu polecamy sieć Pure VPN.

fot. Mohamed Hassan/Pixabay

VPN dla ucznia i studenta

Bardzo często zdarza się, że w szkołach czy na uczelniach funkcjonują otwarte, niezabezpieczone sieci Wi-Fi. Korzystając z nich niestety bardzo często narażamy się na to, że nasze dane zostaną przechwycone przez niepowołane do tego osoby. Szkoły także często blokują dostęp do części witryn internetowych. Korzystając z sieci VPN, omijamy te ograniczenia.

Chcąc poszerzać swoją wiedzę, warto także szukać materiałów, które nie są oficjalnie dostępne w szkołach. W sieci możemy znaleźć mnóstwo serwisów VOD, które wypełnione są materiałami edukacyjnymi. Niestety część z nich nie jest oficjalnie dostępna w naszym kraju. Jako przykład możemy podać np. Discovery+. Po połączeniu się za pośrednictwem sieci VPN, zyskujemy dostęp do pełnej biblioteki tego serwisu. Co więcej, ze względu na to, że wszystkie treści oglądamy w oryginale, możemy jeszcze lepiej ćwiczyć języki obce.

Dla ucznia i studenta polecamy Express VPN.

