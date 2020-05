Sieciowy Outlook otrzyma mechanizm podpowiedzi

Outlook Web otrzyma wkrótce funkcję podobną do tej doskonale znane z poczty Gmail, a nazywa się "Inteligentna podpowiedź".

Outlook Web jest chętnie używany na całym świecie, rywalizując z Gmailem o miano najpopularniejszego klienta poczty e-mail. W tej chwili propozycja Google posiada mechanizmy, których brak Outlookowi - podpowiadanie tekstu oraz inteligentne tworzenie wiadomości. Jak podano na blogu Microsoftu, wkrótce się to zmieni. W trakcie pisania wiadomości w Outlooku pojawią się gotowe słowa, które będzie można wstawić do maila, naciskając klawisz Tab. Czyli będzie to dokładnie to samo, co obecnie mamy w Gmailu (przykład poniżej).

Jak podaje Microsoft, aby funkcja ta działała jak najlepiej, została zastosowana zaawansowana SI, dzięki której mają być podawane prawidłowe w kontekście zdania wyrazy. Funkcję będzie można w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć z poziomu ustawień. Dowiedzieliśmy się także, że w sieciowej wersji poczty pojawi się możliwość wysyłania e-maili z opóźnieniem, czyli ze wskazaną datą. Możliwość taka jest dostępna w desktopowej wersji Outlooka, brak jej jednak w sieciowej. I to wkrótce również się zmieni.

Wszystkie zapowiedziane nowości mają pojawić się jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku, czyli do końca czerwca.

Źródło: WindowsLatest