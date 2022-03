Sieciowy WhatsApp z rozszerzeniem zwiększającym bezpieczeństwo

Zostało stworzone przez Metę i jest zalecane każdemu, kto korzysta z sieciowej edycji komunikatora.

Z WhatsApp można korzystać zarówno na smartfonie, jak i komputerze stacjonarnym lub laptopie. Jak to zrobić - dowiesz się z tego tekstu. Jednak korzystanie z aplikacji webowej ma to do siebie, że wystawia użytkownika na ryzyko - w załącznikach może znajdować się malware, a rozmowy mogą być przechwytywane. Oczywiście Meta, czyli właściciel WhatsApp, wprowadził szyfrowanie end-to-end, ale cyberprzestępcy często potrafią sobie z nim poradzić.

Dlatego powstało rozszerzenie Code Verify. Jest przeznaczone dla przeglądarek Chrome, Firefox i Edge. Już można znaleźć je w sklepach z rozszerzeniami danej przeglądarki. Jak działa? Gdy użytkownik korzysta ze strony web.whatsapp.com, sprawdza, czy kod przeglądarki nie został zmieniony i czy można bezpiecznie jej używać. Zyskuje się dzięki temu dodatkową warstwę zabezpieczeń.

Fot. TechAdvisor

Warto dodać, że Code Verify w żaden sposób nie zagląda w treść, ani nie ma dostępu do przesyłanych wiadomości. Prywatność gwarantowana. Jeśli zatem korzystasz z sieciowej edycji komunikatora, warto sięgnąć po to rozszerzenie.

Źródło: TechAdvisor