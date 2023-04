Siedmiu królów musi umrzeć już w serwisie Netflix! Zobacz spin-off Upadku Królestwa

Brutalna opowieść o zjednoczeniu Anglii wcale nie skończy się wraz z 5. sezonem "Upadku królestwa". Pojawił się bowiem spin-off serialu, który opowie o kolejnych zmaganiach Uhtreda z Bebbanburga. Przekonajcie się, co już wiadomo o filmie "Siedmiu królów musi umrzeć".

Upadek królestwa to jeden z najpopularniejszych seriali opowiadających o wczesnośredniowiecznej Anglii. Powstał on na podstawie serii powieści Bernarda Cornwella, a głównym bohaterem 5. sezonów jest Uhtred z Bebbanburga – syn angielskiego szlachcica, porwany i wychowany przez Wikingów. Warto zauważyć, że choć Upadek królestwa jest serialem Netflixa, w Polsce nie jest on dostępny na tej platformie. Produkcję możecie za to obejrzeć na CANAL+ online.

Siedmiu królów musi umrzeć stanowi filmową kontynuację serialu. Akcja produkcji rozgrywa się lata po wojnie z Duńczykami. Anglia jest niemalże zjednoczona, jednak wraz ze śmiercią króla Edwarda, krucha stabilizacja znów jest zagrożona. Naprzeciwko siebie stają dwaj spadkobiercy władcy: Aethelstan i Aelfweard. Uhtred początkowo postanawia wesprzeć Aethelstana – swojego dawnego podopiecznego – jednak szybko przekonuje się, że nie jest to już człowiek, którego znał.

fot. Netflix

Wewnętrzne rozgrywki Anglików do własnych celów postanawia wykorzystać duński król-wojownik, Anlaf. Gdy Aethelstan zaczyna budzić niechęć wśród pozostałych władców Brytanii, Anlaf pomaga im zawiązać spisek. Sprzymierzeni zwracają się z prośbą o wsparcie do Uhtreda, który musi wybrać, po czyjej stronie się opowiedzieć.

Data premiery

Film Siedmiu królów musi umrzeć na platformie Netflix pojawił się w piątek, 14 kwietnia 2023 roku.

Obsada

Netflix na razie nie ogłosił dokładnej obsady filmu Siedmiu królów musi umrzeć. Z całą pewnością wiadomo jednak, że od roli Uhtreda z Bebbanburga powróci Alexander Dreymon. Według zapowiedzi twórców, w produkcji ma się również pojawić szereg postaci znanych z Upadku królestwa.

Według naszych przewidywań, w filmie może pojawić się:

Finn Elliot – młody Uhtred

– młody Uhtred Olly Rhodes – Osbert

– Osbert Ruby Hartley – Stiorra

– Stiorra Rod Hallett – król Konstantyn

– król Konstantyn Timothy Innes – król Edward

– król Edward Sonya Cassidy – Eadgifu

– Eadgifu Harry Gilby –Aethelstan

–Aethelstan Ewan Horrocks – Aelfweard

– Aelfweard Mark Rowley –Finan

–Finan Arnas Fedaravicius – Sihtric

– Sihtric Cavan Clerkin – ojciec Pyrlig

– ojciec Pyrlig Eliza Butterworth – Aelswith

– Aelswith Stefanie Martini – lady Eadith

– lady Eadith Phia Saban – Aelfwynn

– Aelfwynn Eva Birthistle – Abbess Hild

– Abbess Hild Patrick Robinson – ojciec Benedict

– ojciec Benedict Ryan Quarmby – Cynlaef

Oczywiście w obsadzie pojawią się też nowi aktorzy.

